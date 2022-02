Roberto Moldavsky, víctima del cuento del tío: "Entré como un caballo"

Y añadió: "Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. ¡Estaba entregado! No me preguntes por qué, pero ocurrió”.

“Al toque, me hackeó. Obviamente, me cambió la contraseña de Gmail. Bueno, por suerte gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo. Pero lo más loco es que hoy me volvieron a llamar, porque se ve que algo se trabó a partir de que yo recuperé toda mi historia. Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario”, contó el humorista.

Y añadió: “Después de que me pasó eso, a las dos horas, me acosté a dormir y caí en que algo había hecho mal. En el momento no me di cuenta ni lo hablé con nadie. Este es el teléfono (muestra el número). Mírenlo porque por ahí a alguien le pasa que lo llame. La voz era de un chico caribeño, no importa, pero les digo porque en este caso fue así, aunque puede ser cualquiera”.

“Te dicen: ‘En este momento te estoy mandando un código que es por tu turno, repetímelo a ver si coincide’. En realidad te llega el código y te dice: ‘No pases este código’. Pero yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado. Ya sé que el Gobierno todo el tiempo avisa que por teléfono no es nada, pero bueno...”, siguió Roberto Moldavsky contando la situación.

“Me puso mal por lo bolu... que me sentí, pero además me puso mal por lo dependiente que estoy de mi teléfono, por lo loco, por todo lo que tengo ahí. En esto (su celular). Toda mi vida está acá y eso es una locura. Hasta dejé el teléfono al día siguiente porque me quise alejar de él. Y de toda la tecnología. Ya sé que es una pelotu..., cosa de viejo. Que la tecnología y la computadora todo suma. Pero tenemos demasiado", explicó consternado.

Y cerró: "Yo no dormí en toda la noche por esto. Me dan ganas de anotar todo en un cuaderno y no cargar más datos. Les cuento para que estén atentos, atentas, y por ese número de teléfono, por si alguno lo recibe”.

Roberto Moldavsky, devastado por la muerte de su amigo de 36

El actor y comediante Roberto Moldavsky despidió a Martín Rur, saxofonista integraba La Valentín Gómez. Era su amigo y tenía apenas 36 años.

"Me cuesta escribirlo y mucho más aceptarlo, se nos fue Martín Rur, un músico talentoso, un tipo brillante y una persona hermosa. Se que se suele agrandar a los que se van, pero créanme que era un distinto. Fundador de la @lavalentingomez , nos daba un salto de calidad y solíamos explotarlo, pedirle algún sólo más, solo para q siguiera tocando", escribió Roberto Moldavsky en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Se nos fue Rur, uno de los nuestros, no un conocido, uno de los nuestros de verdad. Nos sacaron un pedazo del cuerpo, nos arrancaron a un valentin y ese dolor no puedo describirlo de ninguna manera. Voy a extrañar q me diga, esto decilo como lo decías antes, me gusta más. Vamos a extrañar tu sonrisa, tu humor, tu enorme lucidez. Tus calles inventadas para el tuti fruti. Viniste a la última función con un baston, te vimos cantar en un concierto despedida que hubiera querido que no termine nunca. Conocimos a Martín Rur, la vida nos regaló ese privilegio, y nosotros no te vamos a dejar ir nunca".