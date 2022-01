Roberto Moldavsky, devastado por la muerte de su amigo de 36: "Nos sacaron un pedazo del cuerpo"

Y agregó: "Se nos fue Rur, uno de los nuestros, no un conocido, uno de los nuestros de verdad. Nos sacaron un pedazo del cuerpo, nos arrancaron a un valentin y ese dolor no puedo describirlo de ninguna manera. Voy a extrañar q me diga, esto decilo como lo decías antes, me gusta más. Vamos a extrañar tu sonrisa, tu humor, tu enorme lucidez. Tus calles inventadas para el tuti fruti. Viniste a la última función con un baston, te vimos cantar en un concierto despedida que hubiera querido que no termine nunca. Conocimos a Martín Rur, la vida nos regaló ese privilegio, y nosotros no te vamos a dejar ir nunca".

El saxofonista y clarinetista murió a los 36 años por causas que aún no se han hecho públicas.

Quién era Martín Rur

Martín Rur, integrante de La Valentín Gómez, banda que acompaña a Roberto Moldavsky en sus shows, era saxofonista y clarinetista.

En su página web, Martín Rur escribió que su amor por la música nació cuando tenía 10 años y escuchó a Marcelo Moguilevsky tocar el saxo: "Me enamoré del instrumento, meses después me compré mi primer saxo alto y comencé a tomar clases con él", explicó.

"Un año después ya empezaba a tocar en vivo y desde ese momento mi pasión por la música (y por los vientos en particular) no se apagó nunca", aseguró.