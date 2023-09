Robo y polémica: Marcelo Polino hizo una fuerte denuncia contra Coti Romero

Por supuesto que Romero aceptó sin dudarlo y, con micrófono en mano, se cruzó todo el estudio a minutos del comienzo del programa en vivo para llegar hasta el jurado parado delante del estrado a quien saludó y recibió el consejo de que sea feliz. Acto seguido, Coti hurtó en cuestión de segundos la paleta con el puntaje 4 para volver inmediatamente al estudio del streaming con la misión cumplida.

Claro que ese video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, por lo que no tardó mucho en llegar a los ojos y oídos del temible jurado, quien no dudó en denunciarla desde su cuenta de Twitter y hasta pedir su expulsión del programa ante semejante acto de vandalismo, según los ojos de Polino.

"Que una participante se robe una paleta, merece sanción". Al tiempo que agregó visiblemente molesto: "¿Expulsión? Hablaré con la producción, leeré la Biblia del Bailando. Mañana se arma". Será cuestión de esperar hasta la noche de este jueves para ver si el chiste le termina saliendo caro a la GH.

El descargo del Conejo en la pista del Bailando 2023 tras la infidelidad a Coti Romero

Si bien Coti Romero y el Conejo Alexis Quiroga habían finalizando su relación a principios de junio, hace unos días la ex participante de Gran Hermano (Telefe) aseguró que estaban juntos nuevamente y que todo se echo atrás por una infidelidad del cordobés.

Lo cierto es que en las redes se difundió un video del joven besando a otra chica en un boliche, y eso desencadenó una nueva crisis. Sin embargo, luego de todo revuelo ambos se vieron cara a cara en la pista del Bailando y el Conejo aprovechó para hacer su descargo.

“Un error, no voy a negar algo que está en evidencia. Fue un finde que fui a Córdoba, una noche de boliche un poco excedido de copas y bueno…No estábamos de novios pero si estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación, no teníamos un sí pero estábamos tratando de remontar", comenzó diciendo el ex hermanito.

“A mi me duele mucho este tema pero no voy a permitir que se digan mentiras, porque si, estábamos juntos, pero él no quería contarle a los medios ni a la gente y ahora entiendo porque”, interrumpió Coti que se encontraba en la cabina de streaming.

“Pasaron cosas y por eso no quise contarlo. Se me está echando todo el fardo a mi y no fue así, que yo fui el único hijo de mil, la posta es que se cometieron errores de los dos lados. Lamento todo esto qué pasa porque, soy yo el que está ahí, porque pasaron cosas de los dos lados pero parece que yo fuera el malo", respondió él.

En ese sentido Coti reveló que horas antes Alexis le negó por mensaje que era él quien aparecía en el video y entonces el joven confesó: “En un momento de desesperación que se yo, fue eso. Pero me hago cargo y estoy acá para dar la cara, me equivoqué, cometí un error y por eso estoy acá parado...”