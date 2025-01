Rodrigo Lussich dio más indicios del novio real de la China Suárez: "Temerario"

"No fue un jueguito de redes, la historia se concretó en un hotel de París y no se juntaron a jugar a las cartas", manifestó Rodrigo Lussich sobre cómo nació el romance entre la China y Mauro Icardi hace unos años.

"Estamos tratando de entender a esta gente que no actúa como cualquier hijo de vecino. Me hace acordar la época en que tratamos de analizar coherentemente actitudes como a Maradona y no se lo podía analizar su vida privada con sentido común porque era una caja de pandora. Bueno, Wanda Nara, Mauro Icardi, son personajes, salvando las distancias, que no están en su sano juicio, en la actitud es gente que no está bien", amplió quien desde el 10 de febrero estará al frente del programa Intrusos junto a Adrián Pallares.

Y continuó: "Cuando alguien de su hígado le dijo 'Eugenia, ¿Cómo estás con este tipo después de las cosas que dijo de vos?', ¿Saben cuál fue la respuesta de la China Suárez? 'Yo eso ya lo arreglé con él. Yo no estaba ahí cuando hicieron el arreglo si lo hubo, es algo que viene de su entorno muy adentro".

"Es un chabón re limado que quiere volver como de lugar con Wanda y entraría dentro de cierta lógica", sostuvo sobre Mauro Icardi.

Y volvió sobre el trascendido que ventiló sobre la China Suárez y un importante político: "A su vez, en los pasillos del Congreso, Casa de Gobierno, la China Suárez y un conocido político cercano al presidente es un rumor que corre con mucha fuerza hace días".

Cuando le preguntaron por el nombre del funcionario, Rodrigo Lussich optó por la cautela: "Para el bien de la población no voy a dar ese nombre porque me parece que es temerario".

Y dejó en claro cómo se lleva la China Suárez con sus ex parejas: "Dicen que con los ex la China está perfecto, tanto con Cabré como con Vicuña", sentenció.

Yanina Latorre reveló el escandaloso motivo del viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez

Yanina Latorre reveló este martes qué fueron a hacer Mauro Icardi y la China Suárez a Milán, Italia. "¿Quieren saber a qué fue Mauro a Milán?", disparó en sus redes sociales.

En la siguiente historia de Instagram, la panelista de LAM, América Tv, quien se encuentra de vacaciones, contó: "Fue a declarar citado por la Justicia italiana".

"Declara el viernes 30 y sigue viaje (ya les contaré). En Italia tienen causas cruzadas con Wanda. Todas por los bienes", detalló la rubia.

Fiel a su estilo, una historia antes, Latorre había lanzado: "Ahora tengo un montón de dudas. ¿Icardi irá a la casa de Milán? ¿O Wanda le cambió los códigos?".

"¿La nipona se sacará fotos en el vestidor? Tenemos que esperar a que aterricen", agregó filosa.

