Rodrigo Lussich estalló furioso contra la Negra Vernaci y la trató de "traicionera"

rodrigo-lussich-en-pop-radio.jpg Rodrigo Lussich conduce ATR de lunes a viernes, entre las 16 y las 19 hs. en Pop Radio (FM 101.5)

Y lejos de dejar ahí el asunto, Rodrigo Lussich fue directo a la cuestión: "La Negra Vernaci a la mañana decía que había una cámara de Lussich. Y que ella le había dicho como una gracia, como una venganza por poner cámaras acá, para joder a la gente, que Pettinato estaba acá adentro. Para que se quede cagado de frío afuera, y Pettinato se había ido hacía 20 minutos. Como si fuera una cosa divertida dejar cagar de frío a un notero".

Sobre su tensa relación con la polémica Elizabeth Vernaci, el uruguayo recordó que hace tiempo la Negra se enojó cuando la fue a buscar de prepo, y con la cámara prendida, un notero suyo. En tanto, agregó que por aquel episodio ya se había disculpado, reconociendo que la locutora tenía toda la razón, advirtiendo que le dio su palabra que nunca más volvería a pasar.

Rodrigo Lussich contra la Negra Vernaci: "Hay gente con la que yo no elijo meterme, porque..."

De esta manera, tras explicar de dónde viene la mala onda de Elizabeth Vernaci para con él, Rodrigo Lussich siguió levantando presión y habló de su salida de la radio tiempo atrás. "Me pareció de lo más injusto porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mierda. Entonces yo prefiero no meterme con la gente de mie... Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mie... que había acá (en la radio). Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir", disparó durísimo.

En tanto, agregó firme: "Yo soy esto que escuchan, con lo menos y con lo más. Con lo bueno y con lo malo. Tengo mejores días, peores días. Este programa me lo confiaron las autoridades de la radio una vez, después me lo sacaron y después me lo volvieron a dar. Laburo desde que tengo 14 años y tengo 50. He sido notero, he sido cronista, he sido productor...".

vernaci 1.jpeg La Negra Vernaci conduce todas las mañanas 'La negra pop', entre las 9 y las 13 hs., en Pop Radio (FM 101.5).

Y retomando su bronca por la actitud de Vernaci, Rodrigo disparó enérgico: "Si a la Negra Vernaci este programa no le gusta, que no creo que lo haya escuchado nunca... Tiene un prejuicio de la san pu... conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más. Si me quieren sacar del aire ahora mismo, sáquenme del aire ahora mismo. Pero tengo las bolas bien puestas, me llamo Rodrigo Lussisch, tengo 50 años, soy un conductor de la radio, de la televisión, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste".

Por último, y como para que quede claro que nada tenía que ver con la cámara que había en la puerta de la radio, el conductor de ATR repitió: "Yo hoy no mandé ninguna cámara acá para que me gasten ni a mí, ni a un cronista que no era mío, y aunque no era mío, se estaba cagando de frío en la calle y no le estaba haciendo mal a nadie. Y si ustedes se meten en quilombo y les mandan una cámara a la salida, banquenselá, señores, porque tienen el oficio y la espalda para bancársela, pero no me rompan más los huevos. Muchas gracias".