Rodrigo Lussich fuerte contra Nico Occhiato tras su descargo por el escándalo en Luzu: "Soberbio"

Y agregó: "Creo que están subidos a un pony que han construido porque que son un éxito pero hay momentos que no hay que mirar desde tan arriba la realidad porque siempre para cualquier escupir para arriba es un riesgo".

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La dura crítica de Rodrigo Lussich a Nico Occhiato como líder de Luzu

Rodrigo Lussich responsabilizó a Nico Occhiato por no dar un mensaje claro a su equipo de que no se toquen ciertos temas al aire sin estar totalmente seguros.

"Si vos tenés el manejo de un equipo y sos la cabeza, vos eras que tenías que bajarle la línea a ese equipo de que el tema de Messi o los rumores no se hablaba hasta que exista un comunicado, que es la línea que bajó toda la prensa argentina ayer. El único medio donde no dieron esa orden fue el tuyo Nico y el que no dio la orden ayer clara a su personal de cómo se tenía que trabajar fue tu medio", manifestó el conductor.

Y sobre el descargo de Nico Occhiato, cuestionó: "Un poquito menos de soberbia. Obviamente Florencia Peña cometió un grave error pero vos cometiste otro y el principal error es que vos no bajaste a tus empleados la línea de cómo tratar un tema tan delicado siendo vos además tan amigo de la familia Messi".

"No la viste así que también hay un aprendizaje para vos como cualquiera de nosotros cuando nos mandamos una cagada. Siempre hay un aprendizaje y uno tiene dos opciones: o hace de cuenta que nada le llega o acepta que estuvo mal y en todo caso trata de reparar", continuó picante.

"Reparar también es un derecho y a veces es un deber si sos cabeza de compañía y no cuesta nada reparar sobre todo si estás desde la soberbia y ese lugar que la gente te va a acompañar y las marcas no se van a caer, con más razón, repará un poquito más empáticamente porque esta supuesta reparación de esta mañana no sonó a eso, no sonó a reparación ni a empatía, para nada", concluyó Rodrigo Lussich.