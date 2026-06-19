El descargo de Nico Occhiato el día después de la polémica con Luzu y Florencia Peña: "Tuve que tomar..."

"Dicho eso, también quiero decir que tanto se habló de fake news y lo único que se habló ayer fue de un montón de divulgación de fake news que eran erróneas. Se equivocó y se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie", cuestionó el conductor.

"Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche como lo fue, yo tengo que tomar decisiones como las tomé como cabeza del canal. Cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad lo entiende y va a bancar siempre", continuó.

Y aclaró: "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira".

"Se pidieron las disculpas y después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu y vamos a hacer el programa como siempre como quiere la gente", cerró su descargo Nico Occhiato.

Video: La mañana de Lape (América Tv).

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El hijo de Florencia Peña contó cómo vio a su madre tras el escándalo en Luzu

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, habló con LAM (América TV) y se refirió a la polémica de Florencia Peña por la falsa noticia que dio al aire sobre el papá de Messi que despertó una ola de críticas.

"Fue un día muy duro. En ese momento estaba en una clase de canto y no sabía qué estaba pasando. La vi llegr a ella muy mal, muy destruida. Estaba muy arrepentida y muy triste", comenzó el joven.

Y remarcó: "Ella realmente está muy arrepentida y pide perdón de corazón. La conozco y sé que pide perdón en serio. Se equivocó, sí, pero pidió disculpas y eso es lo importante”.

“Este medio es un poco hipócrita porque muchas veces son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir cosas que no son, pero cuando se trata de una mujer segura, libre, que dice lo que piensa, que cada vez que tuvo que plantarse en una lucha se plantó, cuando se trata de una persona así el ataque es masivo. La violencia que recibe es masiva”, profundizó Juan Otero.

Y cerró sobre lo expuesto al aire por su madre sobre el padre del famoso futbolista: "Ella supone que lo que le estaban diciendo por cucaracha estaba chequeado y era real, entonces lo tiró y en el momento que se dio cuenta que no era verdad pidió disculpas de corazón. Para mí fue realmente desmedido lo que le pasó después", cerró.