Rodrigo Lussich se refirió a la dura acusación de Marcelo Polino: ¿se amigarán?

"Rodrigo Lussich era mi amigo, pero desde que es tan exitoso se va a Brasil y no me escribe más...”, señaló Polino haciendo referencia al buen andar del programa de espectáculos de las mañanas del Trece, que co conduce junto a Adrián Pallares. Pero la cosa no quedó allí, porque rápidamente exigió a su producción “El sábado que viene quiero una nota con Rodrigo ¡Por favor!”.