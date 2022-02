Rodrigo Lussich y su novio, románticos en Punta Cana

rodrigo lussich 3.jpg

Después de un año de mucho trabajo en televisión, con Intrusos y El show de los escandalones, Rodrigo Lussich se tomó unos días de relax veraniegos en el exterior.

Justo este lunes, Juan Pablo, novio de Rodrigo, cumplió años y el periodista le dedicó un sentido posteo en Instagram: "Es que me encantas tanto…. Esta foto de nuestros inicios en este viaje que es estar juntos es solo un retrato de toda la felicidad que me da estar a tu lado, ser tu compañero y festejar juntos! Feliz cumple @juampi_kil Te amo!!!".

La emotiva despedida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos

Los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dijeron "adiós" al frente del clásico ciclo de espectáculos después de una gran temporada en América TV.

"Me tocó sumarme a este ciclo, que tiene una carrera legendaria en la TV, que supo crear Jorge Rial. Siempre con un gran equipo y una gran producción", comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

"Después bueno, le empecé a sumar mi impronta personal a Intrusos, en el año 2020, primero como panelista. En ese momento con Jorge a la cabeza. Él tuvo una enorme generosidad porque me dejó intervenir desde mi lugar", siguió.

"En el mes de febrero del 2021, cuando se empezaba a saber que Jorge no iba a seguir, Julián León, nuestro productor, nos propuso empezar a hacer las aperturas juntos, con Adrián. Comenzamos a probar algo que nosotros sabíamos que teníamos porque nos conocemos hace 15 años", acotó sobre su salto a la conducción del ciclo.

"Hace 9 años que llegué a este canal, de la mano de Julián León que, cuando me quedé sin trabajo en canal 9, me llamó y me dijo'solo llamo para saber si estás bien'. Pasé en América por todos lados. He tenidos mis programas mas chicos, más grandes, y fui productor de este programa. La verdad que se hace mucho más fácil trabajar con un tipo como Rodrigo Lussich. Me siento bendecido por trabajar con un tipo como él", comentó por su parte Adrián Pallares.