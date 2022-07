Rodrigo de Paul contó un grave problema diario que tiene con Tini Stoessel

De Paul es fanático del mate, es algo que no deja nunca, y apenas puede se prepara un par para tomar a cualquiera hora del día. “Siempre, siempre. Acá ahora son las seis de la tarde, la hora del mate. Entrenamos temprano, duermo un ratito y acá en casa me gusta mucho tomar un poco”, dijo sobre su rutina.

Pero, este fanatismo hizo que se le generara un conflicto con Tini. “Acá ya tenemos un problema…”, comenzó diciendo el jugador.

“A Tini le gusta mucho el mate dulce y a mí me gusta amargo, pero cualquiera de los dos. Si yo tomo con ella, es dulce. En general, si estoy solo, amargo”, dijo entre risas por las diferencias entre ellos.

Embed

Rodrigo de Paul habló como nunca de Tini Stoessel y su separación de Camila Homs

Desde Madrid, Rodrigo de Paul habló con América Noticias Mediodía este jueves sobre su noviazgo con Tini Stoessel y aclaró cómo están la relación con su ex pareja, Camila Homs, madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

"Nosotros estamos bien, felices. Se dijeron muchas cosas erróneas, mentiras que no tienen sustento. Ojalá sigamos así, estamos bien", indicó el futbolista sobre su romance con la cantante.

Y remarcó sobre el inicio de su romance con Tini: "Lo que digo es porque hay un sustento atrás. Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia y yo no la conocía a Tini, cosas que se pueden comprobar, ella no pisó Italia ni yo Argentina".

Sobre el vínculo con su ex, en tanto, aclaró: "Con Camila nos separamos en buenos términos, buscan un morbo pero todas las parejas se separan. Hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa del tema. Queríamos mantener una buena relación por nuestros hijos".

"Los dos empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación súper normal. Ella está con un chico que fue al cumple de Bautista, estaba mi familia y súper bien. Es una separación, hay una demanda y nada más. La relación entre nosotros en buena, no nos llevamos mal para nada, rehízo su vida y yo estoy rehaciendo la mía", agregó Rodrigo de Paul.

Y dejó en claro: "Que digan que no pago la cuota de mis hijos no me gusta, jamás lo haría, ni por ellos ni por Camila. Está súper claro la relación que tengo con ella, no nos llevamos mal para nada. ¿Qué de todo lo que dijeron pudieron comprobar? Cero".