Rolando Barbano se refirió a los rumores de romance con Marina Calabró: la picante frase que dijo

“¿Salís con Marina Calabró?”, le preguntó directa Chiquita. A lo que Barbano reaccionó: “Quién pudiera, ¿no?”. Y luego explicó ya más serio explicó cómo es su presente amoroso.

Embed

“La realidad es yo de mi vida privada no hablo. Estoy separado hace poco tiempo, tengo dos hijos, uno de 11 años Rocco, de 10 años y Nina, de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que mucho menos...”, indicó Rolando.

Luego de unos segundos, Mirtha Legrand volvió a consultarle al periodista por su presente sentimental: “No me deje con la duda, Barbano. No me dejes con esta duda que no me deja dormir. Estoy desde hace una semana que no duermo. Por sí o por no”, dijo filosa.

Y el periodista cerró entre risas: “Te voy a dejar con la duda".

rolando barbano.jpg

El durísimo mensaje de Rolando Barbano contra Iliana Calabró tras señalarlo como el nuevo novio de Marina

Después de que Marina Calabró saliese a desmentir a su propia hermana después de que Iliana deslizase que ella estaría iniciando un romance con su compañero de radio Rolando Barbano, ahora fue el periodista quien se refirió al tema.

Entrevistado por LAM, América Tv, Barbano fue tajante en sus dichos sobre el supuesto vínculo con Marina y le envió un claro mensaje a Iliana Calabró.

“Que respondan los que digan eso, yo no tengo porque hablar del tema. Son especulaciones que hacen ustedes o Iliana, no tengo porque confirmar ni desmentir nada”, disparó de entrada.

Al tiempo que agregó visiblemente molesto: “Esto no es mi vida, hablar de esto. Iliana quiere salir en los medios diciendo estas cosas, que siga. Me parece perfecto. Pregúntenle a Iliana y a Marina, yo no tengo nada que ver en la situación de ellas, no sé por qué Iliana decide hablar, y Marina ya dijo lo que quería decir y todo lo demás, es mi vida”.

Pero eso no fue todo. Porque Rolando puso los puntos sobre las íes para tratar de terminar con el tema, aunque dejó abierta la puerta al posible vínculo con la menor de las Calabró.

"Si estuviera saliendo con Marina, sería cosa mía. No veo por qué tengo que hablar con ustedes de eso. No tengo que hablar sobre con quién salgo o dónde pasé Año Nuevo o con quién me fui de vacaciones”, sumó.

Y agregó contundente:“Si Iliana Calabró decide hablar en los medios, que dé explicaciones ella de lo que dice porque primero dijo una cosa y después dijo otra”.

“Yo me separé hace poco tiempo y no pasé Año Nuevo con mis hijos, mis cosas las manejo con cierto recelo, no me gusta hablar de mi vida privada. Si tuviera que hablar algo, primero hablaría con mis hijos y después eventualmente decidiría si quiero hablar o no en un programa de televisión. Se le tendría que preguntar a Iliana por qué sale hablar de esas cosas. Mi vida tiene que ver con mi intimidad”, cerró tajante.