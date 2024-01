El durísimo mensaje de Rolando Barbano contra Iliana Calabró tras señalarlo como el nuevo novio de Marina

Al tiempo que agregó visiblemente molesto: “Esto no es mi vida, hablar de esto. Iliana quiere salir en los medios diciendo estas cosas, que siga. Me parece perfecto. Pregúntenle a Iliana y a Marina, yo no tengo nada que ver en la situación de ellas, no sé por qué Iliana decide hablar, y Marina ya dijo lo que quería decir y todo lo demás, es mi vida”.

Rolando Barbano captura LAM.jpg

Pero eso no fue todo. Porque Rolando puso los puntos sobre las íes para tratar de terminar con el tema, aunque dejó abierta la puerta al posible vínculo con la menor de las Calabró. "Si estuviera saliendo con Marina, sería cosa mía. No veo por qué tengo que hablar con ustedes de eso. No tengo que hablar sobre con quién salgo o dónde pasé Año Nuevo o con quién me fui de vacaciones”, sumó.

Y agregó contundente: “Si Iliana Calabró decide hablar en los medios, que dé explicaciones ella de lo que dice porque primero dijo una cosa y después dijo otra”.

“Yo me separé hace poco tiempo y no pasé Año Nuevo con mis hijos, mis cosas las manejo con cierto recelo, no me gusta hablar de mi vida privada. Si tuviera que hablar algo, primero hablaría con mis hijos y después eventualmente decidiría si quiero hablar o no en un programa de televisión. Se le tendría que preguntar a Iliana por qué sale hablar de esas cosas. Mi vida tiene que ver con mi intimidad”, cerró tajante.

Iliana Calabró mandó al frente a su hermana Marina y reveló que está de novia: "Pasó fin de año con..."

Los primeros días de enero Iliana Calabró estuvo en el móvil de Intrusos, América Tv, y confirmó para sorpresa de todos con qué reconocido periodista estaría saliendo su hermana, Marina Calabró.

Se trata de Rolando Barbano, quien es compañero de Marina en Radio Mitre en el ciclo Lanata sin filtro. Al hablar de aquel cortocircuito que salió a la luz en público hace unas semanas, la actriz sorprendió a todos al confirmar que su hermana sale con el periodista de policiales.

En su momento PrimiciasYa le consultó directamente a Marina si salía con Barbano cuando aparecían los primeros rumores de romance y ella lo negó rotundamente. Ahora, Iliana se refirió al romance de su hermana y contó que se enteró "Googleando" ya que nunca le preguntó si efectivamente estaba saliendo con él, pero que pasó con el periodista el año nuevo.

iliana calabro marina calabro.jpg

"Por ahí leí que anda noviando, por ahí leí... Lo leí en los medios que andaba noviando con Rolando Barbano. Si vos Googleas, sale el nuevo novio de Marina. Yo lo Googleé, no le pregunté a ella. Yo quiero verla feliz, si ella está feliz, yo estoy feliz", precisó la actriz.

"Ella me dijo que no iba a venir a Mar del Plata porque tenía otro plan para Año Nuevo. Entonces le pregunté: '¿sola o acompañada, no quiero saber, no me cuentes nada?' y me dijo 'acompañada'... Después googleé, y me apareció eso", detalló Iliana, dando a entender que Marina pasó fin de año con un nuevo amor.

"A mí me dio la impresión que le cambió la cara en los últimos meses. Yo la sentí distinta, le pregunté si se iba sola o acompañada de vacaciones y me dijo acompañada. No le pregunté con quién", remarcó Iliana Calabró sobre el presente sentimental de Marina.

"Yo no lo conozco (a Barbano). Van a decir que soy yo que la botoneé y esto salió en todos los portales", cerró con humor.