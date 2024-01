Las contundentes señales que comprueban el romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano

Tras la noticia, en A la Tarde (América) hicieron una investigación en redes sociales y descubrieron señales contundentes que comprueban esta nueva relación. “A mi me están confirmando que Rolo está separado hace rato", aclaró el periodista Guillermo Barrios.

Comentario de Rolando Barbano a Marina Calabró

En eso, buscaron el perfil de Marina en Instagram y descubrieron que en sus últimas publicaciones Rolando le había dejado comentarios con emojis de fueguitos. "¡¡Vamos Barbano y vamos Marina!!", exclamo Karina Mazzocco al ver las interacciones.

“Marina Calabró desde el 29 de diciembre, porque nosotros estamos acostumbrados a verla todo el tiempo, está off de Instagram. Si está viviendo este nuevo amor quizás no quiere que se sepa hasta estar segura”, sumó Paula Galloni.

Embed

El contundente descargo de Marina Calabró tras su repentina salida de LN+: "Las cuentas están..."

Hace poco se supo que el periodista Antonio Laje dejará su programa en América TV y pasará a La Nación+, en el horario de 6 a 10 de la mañana. Marina Calabró, quien actualmente trabaja en esa franja en el canal, hizo un duro descargo en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

"¿Qué quiere que le diga? Como dice Santiago del Moro, el bolsito armado, nunca montar un camarín en un canal de televisión, y el día que te tenés que ir no tenés que desarmar nada, ni un portarretratos, y te vas con lo puesto", comenzó diciendo.

Y sostuvo: "Yo soy discípula de Santiago del Moro, no tengo ni un portarretrato en LN+, tengo mi mochila que ustedes la ven, es la misma que traigo a acá, la llevo conmigo. No tengo ni un alfiler en LN+, con lo cual, si me tengo que ir mañana, las cuentas están saldadas".

Ahí, su compañera Jésica Bossi le preguntó: "Pero, ¿vos seguís?". Y Calabró le respondió: "Qué silencio, ¿qué sé yo? Lo que nos habían dicho no fue, y algún día nos dirán si hay alguna propuesta. Hablo en plural, tal vez no debería hacerlo, estoy incluyendo a mi adorada compañera Débora Plager. Y si no, hay ofertas de otros canales de aire, de cable y productoras independientes, gracias a Dios".