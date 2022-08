Romance blanqueado: el video de Diego Torres muy enamorado de su nueva novia, en las playas de Niza

En el video que publicó @elejercitodelam se puede ver a la feliz pareja muy compinche, disfrutando de un día soleado en las playas de Niza, Francia, con el mate y algunos accesorios playeros que denotan la cotidianeidad con que se maneja la flamante pareja.

La publicación afirmaba el romance que casi era un hecho: “@diegotorresmusica con su nueva novia en Niza. #LAM”, escribieron desde el Instagram del programa que conduce Ángel de Brito.

Hace unos meses, Paula Varela había afirmado en Socios del Espectáculo que Diego Torres tenía nueva novia. “Ella se llama Martina Díaz. Es una bella mujer, rubia. Esta es la foto de trabajo que tiene, como agente inmobiliario, que tiene en sus redes de trabajo. Es muy linda ella. Tiene un lomazo”, sostuvo en ese entonces la panelista.

“Ella es agente inmobiliaria, y cuando llegó él, ella un poco flasheó porque es fanática y él la invitó a ver un show suyo. Ahí se conocieron pero no pasó nada”, agregó revelando más detalles.

Diego Torres reveló lo mal que la pasó tras separarse de Débora Bello

Por primera vez, Diego Torres se animó a contar detalles de su separación con su ex esposa Débora Bello, con quien mantuvo una relación de 17 años y una hija de por medio, Nina Torres.

"Me separé. Imaginate que eso es un cambio drástico en la vida. Es como una bisagra", dijo el cantante en una nota con María Laura Santillán para Infobae.

Y luego reflexionó sobre si la pandemia influyó en la separación de la modelo. "No sé si lo asocio o es en el contexto en el cual me sucedió. Me sucedieron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar. Ahí es donde entra la terapia. A nivel personal significó y significa muchas cosas", indicó.

El músico admitió que ni bien se separó de la mamá de su hija atravesó un momento de mucha angustia.

"Se vive emocionalmente como una ola muy grande que vas surfeando y que por momentos te tira a la mier.... Y abajo hay coral; el coral corta, sangra y lastima y duele. Cada uno tiene que hacer su proceso, lleva un tiempo. Todos esos momentos difíciles te enseñan más que los buenos momentos. Te hacen encontrarte con vos mismo en el fondo. Y desde el fondo a lo mejor resurgir", reflexionó.