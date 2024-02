Romina Manguel reveló detalles desconocidos del día a día de su amistad con Gerardo Rozín

Y recordó: “A veces me he sentido muy vulnerable y Gerardo era un tipo que primero te decía ‘contame la cag… que te mandaste que quiero cag… de risa porque sos una bol…’ y después pero siempre venía la mano con la que te iba a ayudar”.

Romina Manguel contó que piensa en su amigo "todos los días" y explicó: “Yo creo que están. Necesito abrazarlo y olerle su perfume y tenerlo tirado en mi cama riéndose”.

“Un hijo de p… Te juro que te convenía que te quiera Gerardo, porque no sabés lo malo que podía llegar a ser. Pero el otro día le decía a mi novio: nadie ocupa el lugar de Gerardo. Y él me decía nadie te va a ocupar ese espacio", se sinceró Manguel.

"Era tan inteligente, tan divertido, tan sagaz… Era el tipo con mejor humor. Me enoja que no pueda disfrutar de sus hijos. No me enojé con Dios, fue como raro”, siguió sobre cómo era el conductor y productor.

Y cerró con una divertida anécdota: "He llegado a salir con gente porque a este cho... le parecían divertido. Salía con uno, que no quería salir, y él venía al lugar donde estábamos y terminábamos los tres comiendo porque él quería ver cómo era. Nos divertíamos de cualquier cosa".

Romina Manguel estuvo en el programa PH Podemos Hablar, Telefe, y recordó a su amigo Gerardo Rozín, quien falleció el 12 de marzo a los 51 años producto de una dura enfermedad.

La periodista recordó las últimas conversaciones que tuvo con el conductor, que era su amigo: “Gerardo siempre supo que se iba a morir, desde el primer día del diagnóstico. Y él trataba de convencer a sus amigos más íntimos y querido. A mí me decía ‘me voy a morir, eh’”.

“En los últimos tiempos, él me llamaba todas las noches a las 12 de la noche. Y era una carga fuerte porque, primero nos reíamos mucho, y después terminábamos hablando de la muerte, de las cosas que él quería cuando se muera y me pedía que yo lo anote. Como sabía que era una colgada, me decía ‘sé que no estás anotando, poné la cámara’. Y yo le contestaba ‘Gerardo, estoy en bombacha’”, agregó.

Y contó cómo la afectó esas duras charlas con Rozín: “Yo terminaba llorando a veces hasta las 5 de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigos, y decidí hablar con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque me dejaba rota todas las noches y yo no puedo no dormir porque, además, tengo dos hijas”.

“Entonces, lo llamé, me costó esa charla, y cuando me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche. Y él me responde ‘ah, bueno. Yo me voy a morir pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste? No se charla más del tema’”, añadió Romina Manguel.

Y precisó: “Cuando volví a hablar con mi analista, le dije que me fue bárbaro en la charla porque, ¿para qué le voy a contar?”.