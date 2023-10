Romina Uhrig cuestionó al jurado y Marcelo Polino se hartó: "¡Sos una mentirosa!"

Romina remarcó que le gustaría que tengan mayor consideración por el trabajo de su coach. "Yo la defiendo a mi coach porque ella hace un esfuerzo ya que no soy bailarina", añadió.

Tras el descargo de la ex GH, Marcelo Polino se defendió: "Dar una opinión no es faltar el respeto. Yo dije que la coreo no me gustó, que me había parecido media infantil, media boluda, y pedí disculpas por usar la palabra 'boluda'. Aclaré que no era nada contra vos. Y vos agarraste una palabrita y te paseaste por todos los programas diciendo que yo te había tratado de boluda. ¡Sos una mentirosa!".

"No soy mentirosa porque digo las cosas en la cara. Fue mi verdad y lo que yo sentí! No te tiene que ofender! La próxima vez fijate qué términos elegís", le contestó la ex diputada. "Lo voy a tener en cuenta", remató el periodista.

El anuncio de un jurado del Bailando 2023 que cambiará el rumbo del certamen

Esta semana en LAM (América TV), el periodista Ángel de Brito anunció que fue convocado por el presidente de APTRA, Luis Ventura, para la conducción del Martín Fierro en Miami.

Para cumplir con ese compromiso, el conductor deberá ausentarse en su programa y en su rol como jurado del Bailando 2023. Por esa razón, la producción de la competencia tendrá que pensar en un reemplazo.

"Según Ventura voy a conductor los Martín Fierro en Miami. Estaba viendo el programa de Karina Mazzocco, A la tarde, y Ventura lo escupió ahí... dupla con Pampita", comentó Ángel en LAM.

"¡Está bueno! Es el lunes 27 de noviembre!", añadió el conductor. "¿Y cómo hacen los dos?", le consultó Marcela Feudale, en referencia a que tendrán que ausentarse en el Bailando 2023."Un besito! Yo me voy! Pondrán a Carmen Barbieri o Alfano en el jurado", sentenció el periodista y jurado de la competencia de Marcelo Tinelli.

Al finalizar, Ángel aclaró que, para tranquilidad de Marcelo y la producción del Bailando, si bien la propuesta para viajar a Miami es un hecho es algo que todavía tiene que evaluar. "No está confirmado lo de Miami todavía, pero sí está confirmado que voy a conductor el Martín Fierro de la Moda, que se hace por América, el 2 de diciembre", cerró.