La picante reacción de Ángel de Brito tras los dichos de Zaira Nara sobre el jurado del Bailando 2023

“Yo no soy jurado, soy conductora, a mi me dan ganas de hablar. Pero no podría porque es muy sacrificado. Te ataca todo el mundo estando ahí. Igual Carl dijo que a ella le pasó al principio, la atacó todo el mundo, y después una vez que ya está y pasas a ser novedad, calman”, se justificó.

Y agregó: "Si sos un poco sensible... te dan. A mi por momentos no me importaba, pero después salís y te preguntan. Si fue solo estar un ratito ahí, la pasas bárbaro, porque la verdad que está bueno. Pero te tenés que fumar varias".

Como era de esperarse, sus palabras llegaron hasta el periodista e integrante del jurado, Ángel de Brito, y no dejó pasar la situación. "¿Y a esta que le pasa?", deslizó el conductor de LAM en Twitter al citar el recorte con las declaraciones de la hermana de Wanda.

Ángel de Brito vs Zaira Nara

Filtran fotos de Zaira Nara con Facundo Pieres que confirman la reconciliación

Después de las ambiguas declaraciones de Zaira Nara en Intrusos (América TV) sobre su actual relación con el polista Facundo Pieres, con el que va y viene sentimentalmente hablando desde hace casi un año, ahora los chicos se mostraron juntos y enamorados públicamente confirmando así la nueve chance que se están dando como pareja.

Lo cierto es que desde el comienzo la relación generó polémica y no resultó nada sencilla por el enojo que generó en Paula Chaves, hasta entonces amiga y comadre de Zaira así como ex novia de Pieres.

Zaira Nara y Facundo Pieres 1.jpg

Pero a pesar de ello, en las últimas horas se filtraron fotos de la menor de las Nara en uno de los partidos de polo en el que jugaba precisamente Facundo Pieres, confirmando de esta manera la reconciliación entre ellos.

Fue precisamente en la tercer fecha del Abierto de Tortugas en el que el equipo de Pieres venció a Le Ensenada por 14 a 10. Según la imágenes que publicó la revista Caras, Zaira disfrutó el partido desde su camioneta junto a Tatiana Vázquez.

Al tiempo que al término del encuentro, pudo vérsela muy relajada tomando mate en el palenque donde se encontraba su pareja junto al resto de los jugadores y sus familiares.