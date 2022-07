Rusherking contó el mal momento que vivió cuando llegó a Buenos Aires

Rusher reveló que su mamá le preguntaba si estaba bien y él le mentía. Incluso, contó que fue en ese momento que cuando grabó Cerca de ti, junto a Tiago PZK, y en el clip puede ver su tristeza en la cara.

"A ese video llegué en las últimas", dijo y agregó: "Creo que también escribí Una noche más. Son mis temas depre. Estaba pasando depresión. Creo que se me nota en la cara que la estaba pasando re mal. Esa fue una de las peores etapas de mi vida".

"Fue muy de apoco. Relaciono todo a que me vine de Santiago sin mi familia. Me mudé con mi pareja de ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Y como que todo lo desencadenaba en ataques de ansiedad".

"Un día me acuerdo que estaba acostado en la cama y me apretaba el pecho, no podía respirar. Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije: 'Acá no la cuento'. Me levanté asustado, fuimos a la guardia y no tenía nada. Yo pensé que perdía la vida. Y así como ese, cuatro o cinco veces más. Fue muy difícil. Gracias a Dios tuve mucha contención y pude salir adelante. Busqué ayuda profesional", reveló.

"Me considero una persona mentalmente fuerte no me afecta lo que opinan", contó.

Tiago PZK , RusherKing - Cerca De Ti (Video Oficial)

Calor al frío: la China Suárez y Rusherking, enamorados en la nieve

La China Suárez y su pareja, el cantante Rusherking, están disfrutando de unos días de relax y amor en Bariloche. Se trata del segundo viaje que la actriz y el artista musical hacen como pareja ya que anteriormente habían estado unos días en Playa del Carmen, México.

Antes se vio cómo en la Patagonia Argentina, en un momento de diversión, la China se burló de la diferencia de edad que le lleva a Rusherking (ella tiene 30 años y él 22).

La actriz compartió un video en su Instagram en el cual se ve que ella intenta darle de comer en la boca al cantante, tratándolo de "bebé". Rusherking se cubre, mientras la China no puede contener la risa.

Lo cierto es que en medio de los días en Bariloche, la pareja sigue compartiendo distintos momentos juntos desde las redes sociales y ahora ella mostró un video donde se los ve abrazados y bien abrigados.

Suárez musicalizó el material con una canción bien romántica y además compartió unas fotos de la producción que hizo sobre la nieve.