Calor al frío: la China Suárez y Rusherking, enamorados en la nieve

Embed

La actriz compartió un video en su Instagram en el cual se ve que ella intenta darle de comer en la boca al cantante, tratándolo de "bebé". Rusherking se cubre, mientras la China no puede contener la risa.

Lo cierto es que en medio de los días en Bariloche, la pareja sigue compartiendo distintos momentos juntos desde las redes sociales y ahora ella mostró un video donde se los ve abrazados y bien abrigados.

Suárez musicalizó el material con una canción bien romántica y además compartió unas fotos de la producción que hizo sobre la nieve.

china suarez.jpg

Por qué la China Suárez no estará en Canta Conmigo Ahora

En medio de su apasionado romance con Rusherking, Eugenia la China Suárez había sido tentada para ser jurado de Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato que prepara Marcelo Tinelli para su regreso a la televisión en este 2022.

La actriz estuvo en negociaciones con La Flia para sumarse al programa del Cabezón pero finalmente no se llegó a un acuerdo y se barajó la posibilidad de que existieron grandes diferencias económicas entre las partes.

Lo cierto es que este martes, en charla con el programa Mañanísima, El Chato Prada explicó las razones por las cuales la China Suárez no será parte del ciclo.

"Cuando estás armando un programa, te acercas a uno, al otro. No puede estar todo el mundo", comentó el productor. Y agregó que se trató de una cuestión de agenda, ya que ella tenía otros trabajos cerrados: "Si bien ella(la China) estaba interesada, creo que tenía una peli, una serie con Disney. Los tiempos no daban".

"Y todo el tema de la plata, no es así", sostuvo el histórico productor de Tinelli, dejando en claro que no hubo una cuestión económica detrás del no acuerdo con la actriz.