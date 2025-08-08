A24.com

Rusherking otra vez enamorado: quién es la bailarina que lo encandiló tras separarse de Ángela Torres

Tras separarse de Ángela Torres hace poco tiempo, el cantante Rusherking estaría muy cerca de una joven artista. Enterate quién es.

8 ago 2025, 08:40
En los últimos días Rusherking se vio envuelto en algunos rumores de noviazgo y en las últimas horas aparecieron los primeros indicios que estaría muy cerca de una joven artista tras su reciente separación de Ángela Torres.

Se trata de una joven bailarina que integra el elenco de la exitosa obra Sex, viví tu experiencia de José María Muscari. Fue Pochi de la cuenta chimentera Gossipeame quien mostró una particular imagen del cantante presenciando una función del espectáculo y sacando fotos a alguien en especial.

La panelista advertió desde sus historias de Instagram que Rusherking filmó “desde una esquinita” a alguien en particular del elenco y hasta compartió un like del cantante en un feed de ella.

"Vieron que el otro día estuvo Rusher en Sex y les conté que andaba filmando en una esquinita, ¿será que habrá ido a verla a ella?", lanzó a modo enigmático Pochi con la prueba del like de él en redes.

Rusherking viene de separarse de Ángela Torres, relación que duró alrededor de un año, compartieron viajes juntos, y el final se dio en muy buenos términos y de la mejor manera.

"Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra, le deseo lo mejor. Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”, señaló el joven en charla con Puro Show (El Trece) sobre su reciente separación de la cantante.

A mediados de 2023, el cantante terminó su noviazgo con la China Suárez, quien en su momento publicó un mensaje donde manifestó su dolor por la ruptura, expresando que era triste tener que soltar a la persona con la que quería envejecer.

rusherking bailarina sex like

Quién es la bailarina que estaría muy cerca de Rusherking tras separarse de Ángela Torres

Se trata de Ampi Peña, una bailarina que nació en la capital de Mendoza y tiene 28 años. Es hija de padre petrolero y madre maestra jardinera, vivió en diferentes ciudades siempre vinculada al arte.

De bebé vivió en Comodoro Rivadavia y luego pasó 11 años en la provincia de Neuquén. De los 13 a los 16 años se crió en Lima, Perú, y finalmente llegó a Buenos Aires donde vive desde entonces. Se muestra muy activa desde las redes sociales donde cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram.

rusherking bailarina sex ampi peña

     

 

