Rusherking otra vez enamorado: quién es la bailarina que lo encandiló tras separarse de Ángela Torres

Rusherking viene de separarse de Ángela Torres, relación que duró alrededor de un año, compartieron viajes juntos, y el final se dio en muy buenos términos y de la mejor manera.

"Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra, le deseo lo mejor. Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”, señaló el joven en charla con Puro Show (El Trece) sobre su reciente separación de la cantante.

A mediados de 2023, el cantante terminó su noviazgo con la China Suárez, quien en su momento publicó un mensaje donde manifestó su dolor por la ruptura, expresando que era triste tener que soltar a la persona con la que quería envejecer.

rusherking bailarina sex like

Quién es la bailarina que estaría muy cerca de Rusherking tras separarse de Ángela Torres

Se trata de Ampi Peña, una bailarina que nació en la capital de Mendoza y tiene 28 años. Es hija de padre petrolero y madre maestra jardinera, vivió en diferentes ciudades siempre vinculada al arte.

De bebé vivió en Comodoro Rivadavia y luego pasó 11 años en la provincia de Neuquén. De los 13 a los 16 años se crió en Lima, Perú, y finalmente llegó a Buenos Aires donde vive desde entonces. Se muestra muy activa desde las redes sociales donde cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram.