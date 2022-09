Chanchi Estévez anunció una triste noticia y reveló cómo es su relación actual con Sabrina Carballo

Chanchi Estévez Sabrina Carballo y Locho Loccisano.jpeg Chanchi Estévez y Sabrina Carballo tuvieron varios encuentros de desencuentros durante la primera edición de El hotel de los famosos.

Fue allí cuando inevitablemente salió el nombre de su ex, Sabrina Carballo, con quien compartió el encierro durante el reality. Si bien se encargó de dejar en claro que mantienen la mejor de las ondas, así como que tienen pendiente una charla, aseguró que "Es mucho decir que es el gran amor de mi vida. Estuve muy enamorado de Sabri, estuvimos 4 años juntos, con proyectos, casa, todo... Pero, realmente, el amor de mi vida fue la madre de mi hijo...".

Por último, Estévez reconoció que con su ex novia sigue en contacto. "Con Sabri hablo, de vez en cuando me dice 'Nos tenemos que juntar, me tenés que aclarar eso'. Sigue con eso", refiriéndose a su encubierta estrategia con la que la mandó al juego de la H.

Matilda Blanco Sabrina Carballo.jpg Fue Chanchi Estévez quien diseñó la estrategia para mandar al juego de la H a su ex, Sabrina Carballo, durante El hotel de los famosos (El Trece).

Sabrina Carballo sigue molesta y dolida con Chanchi Estévez tras lo sucedido en El hotel de los famosos

Sabrina Carballo habló de la incómoda situación que le tocó vivir con su expareja, Chanchi Estévez, cuando ambos participaron de El hotel de los famosos.

Allí, la actriz se convenció de que el exfutbolista había maniobrado para que los demás participantes la votaran para ir al duelo de la H, lo que finalmente provocó su eliminación del certamen. Luego, el ex Racing renunció a seguir dentro del hotel, para tratar de reconstruir el vínculo con Sabrina.

sabrina-carballo-chanchi-estevez 2.jpg A pesar de todo, actualmente Chanchi Estévez y Sabrina Carballo siguen en contacto.

Así hace unas semanas, en diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo Agarrate Catalina, por La Once Diez / Radio de la Ciudad, Sabrina contó que “pasaron cosas que no estuvieron buenas” con el Chanchi cuando ambos estaban en el predio de Cañuelas.

“Claramente, yo ahí adentro no me percaté, más allá de que me lo quisieron decir. La vida hará que en algún momento lo perdone”, reconoció Carballo, y aseguró que “Maxi es una persona que adoro y quiero un montón”.