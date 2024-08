Sabrina Rojas confesó a qué famoso conductor vio totalmente desnudo: "Conozco esos..."

Eso dio pie a que Sabrina recordara cuando fue a una playa nudista en la ciudad balnearia de Mar del Plata y vio al conductor totalmente desnudo. “Yo no iría. Es una vergüenza. Pero se la veía caminando por los pasillos a Emiko y Lanny”, dijo Tartu.

Y ahí Sabrina Rojas confesó: “Yo conozco esos genitales (por Hanglin) y no porque haya estado en una aventura con ellos o enfiestado”.

“Conozco esos genitales porque cuando era muy joven, trabajaba en Mar del Plata, fui con unos bailarines a una playa nudista, que se llamaba La escondida, no sé si seguirá existiendo. Y cuando entramos ¿Quién estaba en bolitas? Hanglin y su novia, Emiko”, explicó la actriz y conductora.

“Yo no me animé a tanto e hice un topless completo. Yo con la bombacha puesta ya era una extraterrestre, era extraño”, dijo sobre su experiencia en una playa nudista.

Y reconoció: “Yo entré pensando que iba a ser una playa de rock and roll. Y no, era una playa familiar, todos muy tranquilos, tomando mates como en una playa convencional nada más que todos desnuditos".

Cuando Tartu le mencionó si el conductor se había colocado protector solar, Sabrina Rojas comentó entre risas: "Hanglin se ve que no se ponía protección porque tenía todo un mismo color".

La firme reacción de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si tiene intenciones de conocer a Griselda Sicialini

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Sabrina Rojas habló sobre su presente sentimental y sorprendió con un comentario sobre su vínculo con Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro.

“Queremos saber. ¿Estás saliendo con alguien?”, le preguntaron a la rubia. "No, estoy re sola pero contenta. No se cómo explicarlo pero de verdad me siento muy feliz y creo que tiene que ver con la soltería. Afectivamente no tener mi atención en nadie y solo en mí, es hermoso realmente. Asi que estoy contenta”, precisó.

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Sabrina Rojas indicó: “No, por ahora no. A ver…me encanta el estado de enamoramiento pero no extraño la vida en pareja”.

A la actriz también le consultaron por si interesa tener trato con Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro.“No me interesa nada, pero lo digo bien. Si la veo, está todo bien”, afirmó.

La conductora de Pasó en América fue tajante sobre tener o no relación con la novia de su ex.“Quedo bien si digo que quiero conocerla y quedo mal si digo que no me interesa pero la verdad es que me chup…un hue…”, remató.