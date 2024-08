La filosa declaración de Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro: "Ninguna salió invicta"

"Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si cuento uno, tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma", contó la artista.

En medio del triángulo amoroso, Sabrina no quiso quedar afuera y en Paso en América (América), deslizó: “Pero Flor ¿el picaflor no fue para Occhiato? Porque ahora la escucho y le cabe a Luciano".

"No le saquen el puesto de picaflor a Luciano porque yo creo que, de todas de todas las que pasamos por ahí, ninguna salió invicta. Así que Gri crucemos los dedos que seas vos esta vez y que no te suceda", cerró sin pelos en la lengua.

Flor Vigna reveló los más oscuros detalles de su relación con Luciano Castro

Pasaron ya dos meses de su separación definitiva de Luciano Castro, cuando en las últimas horas Flor Vigna volvió a disparar contra el actor que ya está en pareja con Griselda Siciliani, remarcando precisamente la infidelidad que descubrió y el particular carácter de su ex con el que no coincidía.

En una charla con la revista Gente, la influencer afirmó que jamás había vivido una traición semejante. “Hay cosas que te pasan por primera vez, yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados, entonces me pasa por primera vez y por ahí yo no estoy lista para asumirlo en público”, expresó serena y todavía triste.

Al tiempo que dejó en claro un dato significativo del final de la relación con el actor. “Estamos en julio, y el último capítulo de esta novela fue en mayo. Entonces, es todo muy reciente, pasaron solo dos meses”, haciendo saber entonces que entre febrero y mayo habría habido algún ida y vuelta entre ellos.

Asimismo, la también cantante confió que al descubrir el engaño no dudó en darle un corte final a la relación: “Fue como un mensaje de la vida, de decirme: ‘che, hasta acá llegó esta historia, ¿viste?’”. “Lo que más me duele es que uno no termina sabiendo mucho en qué confiar, qué fue verdad, qué fue mentira. A veces quedás un poco mal cuando te mienten mucho, como que te quitan la confianza, esa inocencia que uno tiene por tener 20 años menos”, disparó letal en clara referencia a Castro.

Y como si eso no bastase, Flor tildó a manipulador a su exnovio. “En muchas cosas ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme. Por ahí sería peor si no hubiese existido ni la infidelidad ni todo eso, porque tal vez así me ganaba la nostalgia”, aseguró.

En tanto, la ex Combate reveló que por el momento no volvieron a verse con Luciano y lanzó una letal acusación sobre él: “Por ahora la vida no nos cruzó, así que estamos bien así. Si no te quedás esperando que el otro sea buena persona y por ahí todavía no le sale. Él es muy nervioso, grita mucho”.

“Cuando él quiera hablar, que hable él, lo que estuvo mal o bien. Cada uno necesita su tiempo, por ahí en un tiempo él entiende las barbaridades que dijo”, concluyó tajante Flor Vigna.