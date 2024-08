La firme reacción de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si tiene intenciones de conocer a Griselda Sicialini

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Sabrina Rojas indicó: “No, por ahora no. A ver…me encanta el estado de enamoramiento pero no extraño la vida en pareja”.

A la actriz también le consultaron por si interesa tener trato con Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro. “No me interesa nada, pero lo digo bien. Si la veo, está todo bien”, afirmó.

La conductora de Pasó en América fue tajante sobre tener o no relación con la novia de su ex. “Quedo bien si digo que quiero conocerla y quedo mal si digo que no me interesa pero la verdad es que me chup…un hue…”, remató.

Embed

La filosa declaración de Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro: "Ninguna salió invicta"

La relación de Flor Vigna y Luciano Castro no deja de estar en el ojo de la tormenta y en las últimas horas, fue Sabrina Rojas quien decidió opinar acerca de la infidelidades del actor, y dejó un tremendo mensaje.

Lo cierto es que tiempo después de hacerse pública su separación, Flor Vigna decidió contar que Luciano la había engañado con quien hoy su nueva pareja, Griselda Siciliani.

"Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si cuento uno, tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma", contó la artista.

En medio del triángulo amoroso, Sabrina no quiso quedar afuera y en Paso en América (América), deslizó: “Pero Flor ¿el picaflor no fue para Occhiato? Porque ahora la escucho y le cabe a Luciano".

"No le saquen el puesto de picaflor a Luciano porque yo creo que, de todas de todas las que pasamos por ahí, ninguna salió invicta. Así que Gri crucemos los dedos que seas vos esta vez y que no te suceda", cerró sin pelos en la lengua.