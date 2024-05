El insólito fallido de Sabrina Rojas en vivo al referirse a su vínculo con Luciano Castro: "Mi..."

“De verdad, él está haciendo un éxito en la calle Corrientes, que se llama El Beso, que es una comedia hermosa y la tienen que ir a ver. Es con Luciano Cáceres, con Mónica Antonópulos y Mercedes Funes. Es una comedia muy hermosa y a veces es una pena que él, al enojarse tanto, no llega a venderla”, continuó.

Y luego llegó el momento de inesperado error al aire al referirse al padre de sus hijos Esperanza y Fausto: “Sí, paso el chivo. Le tiene que ir bien a mi marido porque es el pan de mis hijos… a mi ex marido”.

Ahí, Tartu no dejó pasar el término con que Rojas habló de Castro y la conductora aclaró al instante que aún siguen casados: “¿Dije marido? Sí, dije marido. No, pará, voy a decir algo, estoy casada legalmente".

"Escuchame una cosa, córtenme de nuevo. No se puede cortar, ¿no? Pará, voy a aclarar algo, legalmente somos marido y mujer porque no estamos divorciados, así que utilicé bien el término", siguió fundamentando Sabrina Rojas.

Y cerró el tema: "Nosotros estamos casados y no divorciados. Separados, pero no divorciados. Estamos casados legalmente, pero no nos divorciamos. Entonces sigue siendo mi marido y si a mi marido le va bien, a mis hijos le va bien. O sea, a mí me interesa que ‘El gordo’ sea feliz y que facture. Así que vayan a ver El Beso, se los pido por favor”.

Luciano Castro contó la verdad detrás de la charla entre Flor Vigna y Sabrina Rojas: "Fue una decisión..."

Este martes el actor Luciano Castro decidió hablar acerca de todo y contó A la tarde, América Tv, cómo su es relación con Sabrina Rojas y Flor Vigna luego de toda la polémica que se generó en torno a su reciente separación de la cantante.

En primer lugar el actor aseguró que mantiene diálogo con ambas y a que Sabrina, la madre de sus hijos, la ve de forma diaria por el bienestar de los mismos. “A ellos les gusta vernos juntos pero tampoco tienen la ilusión. Tenemos un montón de cosas que no queremos perderlas”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la charla que las dos mantuvieron para limar asperezas y destacó: “A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada. Yo jamás les pedí ni que hablasen, fue una decisión de ellas”.

“Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme. Me tranquilizó, porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los dimes y diretes. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso", completó.

Finalmente aseguró que no habló al respecto con ellas luego de enterarse y resaltó: "Me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.