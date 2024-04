Luciano Castro contó la verdad detrás de la charla entre Flor Vigna y Sabrina Rojas: "Fue una decisión..."

Por otra parte, se refirió a la charla que las dos mantuvieron para limar asperezas y destacó: “A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada. Yo jamás les pedí ni que hablasen, fue una decisión de ellas”.

“Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme. Me tranquilizó, porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los dimes y diretes. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso", completó.

Finalmente aseguró que no habló al respecto con ellas luego de enterarse y resaltó: "Me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.

Las lágrimas de Luciano Castro al escuchar el mensaje que le dedicó el hijo de Elizabeth Vernaci

Este martes Luciano Castro estuvo invitado al programa de streaming Generación Dorada, el cual es conducido por Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese en el canal de Olga.

Lo cierto es que el actor y la conductora fueron pareja durante 5 años a medida dos de los 2000 y esta entrevista les trajo muchos recuerdos. Sin embargo, el momento más emotivo se dio con una sorpresa que involucró al hijo Veranci, con quien Luciano convivió cuando era pequeño.

Hoy día en Vicente tiene 21 años y le envió un video con un conmovedor y divertido mensaje. “Quería compartir algunas de las enseñanzas. Primero, me enseñó a cómo pegar, tenía entre 2 y 7 años pero bienvenido sea el consejo porque nunca me pegaron”, comenzó diciendo.

Luciano Castro Elizabeth Vernaci

“Segundo: me enseñó a cómo tomar soda del pico. Para alguien que es adicto a la soda como yo, es lo mejor que le puede pasar, lo sigo haciendo y lo recomiendo. Por último, es algo que me paso hace poquito, choqué el auto, y es algo que vi que Luciano lo hizo”, continuó.

Y concluyó: “Lu, te quiero muchísimo y siempre tengo los mejores recuerdos con vos”. “Te ama, mal”, confesó Elizabeth al mismo tiempo que al actor se le llenaron los ojos de lágrimas.

“Me emocionó. Es una emoción linda. Vicente era muy chiquito y con mucha personalidad. Yo abría la heladera y aparecía abajo, era increíble. Un día me vio y le enseñé”, rememoró entre risas y llanto.