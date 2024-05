Sabrina Rojas se solidarizó con Flor Vigna y le dio un contundente consejo sobre qué hacer con Luciano Castro

Y Natalie Weber opinó picante: “Yo creo que ella sigue enamorada del gordo Castro, como decís vos, Sabrina. Pero lo que no me queda claro es que cuando ella se separó de Luciano dio a entender que vos eras la culpable y hoy nos enteramos de que hubo cuernos, que Gri le mandaba mensajes cuando estaban en pareja y que pasaron cosas”.

“No me queda claro si la culpable de la separación fuiste vos o Griselda Siciliani”, le consultó directamente a Sabrina. Y la ex del galán explicó al respecto: “Qué pasó en ese trío no lo sé porque no estoy, sí yo no soy la culpable y eso te lo afirmo. Eso llevó a una charla con Flor donde le pude explicar y ahora a mí esto me deja: ‘¿por qué hablamos tanto si al final...?’”.

“La veo dolida, conmovida y eso me da como una cosa. No está bueno que te lastimen, si así fue”, continuó Sabrina tras escuchar el relato de Flor Vigna.

Y cerró con un firme consejo sobre qué hacer con Castro: “Flor, tenés toda una vida por delante y por experiencia te digo: ‘al gordo es mejor tenerlo de póster en tu casa’”.

sabrina rojas 1.jpg

Flor Vigna fue dura con Luciano Castro y admitió si ya está lista para un nuevo amor

Flor Vigna se refirió al controvertido inicio de relación de su ex Luciano Castro con Griselda Siciliani a pocos meses del final de la relación que tenía con el actor.

La cantante reveló si está lista para un nuevo amor y fue picante con el galán. Además, se refirió a los rumores que la vincularon a Maxi, líder del grupo de cumbia 18 Kilates, con quien cantó el nuevo corte musical titulado Fui feliz.

“Ya me estuvieron vinculando con Maxi de 18 kilates, pero les juro que nunca pasó nada. Estamos los dos solteros, pero hay intención de amistad. Nada más”, dijo Flor Vigna en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Y dejó en claro qué quiere de cara a una nueva relación a futuro: “Tengo ganas de me merecerme cosas muy buenas, de que empiece lo nuevo y poder dejar este capítulo atrás”.

“Deseo un buen amor y ya me va a llegar”, afirmó con seguridad la cantante después de cómo se dio el final de su historia de amor con Castro y el blanqueo de la relación de él con su colega Griselda Siciliani.

En cuanto a cómo está ahora sentimentalmente, Flor Vigna aclaró que está soltera y se aferra al trabajo: “En este momento está cerrado mi corazón. Y creo que está bueno estar sola. Ahora me tomo las noches para producir, editar, armar la agenda. Me viene bien estar sola”.