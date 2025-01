Salieron a la luz audios de una fuerte discusión entre Wanda Nara y Maxi López: "Decís mentiras"

"En junio de 2015 Mauro Icardi le mandó a Marcela Feudale -que estaba trabajando en Infama- un mail con esos audios", explicó el presentador. "Es el mismo modus operandi", aseguró la angelita.

"Qué hablás vos, la con... de tu madre, vos no hablés, pelo... Siempre quiero hablar con el mismo nenito y quiero hablar con los que siempre duermen. No, papá siempre te dice la verdad, el que decís mentiras sos vos, que el otro día me dijiste que estaba durmiendo, a las 17", se le escucha decir a Maxi en la primera parte del audio a uno de sus hijos y a Wanda.

Acto seguido, De Brito contextualizó: "Esta es la primera parte, obviamente está cortado, porque está el nene interviniendo todo el tiempo. Discute con el padre de igual a igual".

"Hay una amenaza velada permanentemente de que 'no puedo hablar con tus hermanos'", sumó Feudale. "Wanda tiene el mismo conflicto con Maxi y ahora con Mauro. Evidentemente el conflicto también es Wanda", sostuvo el conductor.

"Escuchame una cosa, tenés que pasar las vacaciones con tu papá y con tu mamá, yo te fui a buscar y tu mamá no me dejó ir a buscarte", se le escucha decir al exfutbolista en otra parte del extenso audio.

"El nene no quería saber nada en ese momento con el padre, estaba muy enojado, y le decía cosas de adultos", explicó De Brito.

En otra parte de los audios, se le escucha insultar a Maxi: "Le rompiste la cabeza, pedazo de pel... le rompés la cabeza a los nenes”.

La nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara por un fuerte motivo

Una nueva información enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de la escandalosa separación que tuvieron y el romance del futbolista con la China Suárez.

En el ciclo Intrusos, América TV, se precisó de la nueva denuncia de Icardi contra Wanda porque no le habría dejado a su cuidado en tiempo a sus hijas, tal como lo habría dispuesto el juez.

"Hoy es el día que Wanda Nara tendría que devolver a sus hijas a Mauro Icardi, la restitución que ordenó el juez", indicó Guido Záffora.

"Por el lado de Wanda dicen que no llegó nada y por el de Icardi están furiosos. Está transitando una tensa calma porque él quiere ver a sus hijas", continuó el panelista.

Y remarcó sobre la reciente info: "Icardi está presentando por medio de sus abogadas la denuncia de desobediencia contra Wanda Nara".

"Elba Marcovecchio lo definió como pseudo secuestro psicológico", sostuvo el periodista sobre la fuerte definición que dio una de las abogadas del deportista sobre el conflicto.

E indició acerca de lo que sostienen del lado de Icardi: "(Wanda) les está llenando la cabeza a sus hijas, que la China Suárez es una mujer mala y no tiene que estar con su padre".