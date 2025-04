Salieron a la luz escalofriantes audios del médico de Diego Maradona: "Que fume marihuana"

"Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta”, cerró Luque en el audio.

Luego, Canosa se refirió a los audios de la psiquiatra: "Habla de los enfermeros, no en esta primera parte, pero en la segunda habla de cómo limpiarlos, o sea quería limpiar la zona para hacer ellos lo que querían".

Instantes después, mostraron el primer mensaje de Cosachov. “Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”, sostuvo en el audio la médica.

“Entiendo tu punto de cubrirnos, pero me parece que todo (hay que hacerlo) de forma justificada. Podríamos hacerlo con el consenso de ellas", siguió la psiquiatra.

En un segundo audio, en tanto, expresó: “Bancá un cacho con los enfermeros, porque si no es como que sacamos a todos de golpe, pero yo creo que de a poco hay que ir limpiándolos“.

“Por ahí podríamos plantear enfermería de noche, que es cuando menos gente hay, y después ya durante el día que es cuando está Maxi Pomargo... O que Maxi le dé la medicación. No sé, se me ocurre pensar. Pero por ahí más adelante, por ahora que se la fumen las enfermeras”, concluyó Cosachov.

Suspendieron la declaración de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona: los motivos

Este jueves 1 de abril Verónica Ojeda fue citada a declarar en el Tribunal Oral N°3 de San Isidro en el juicio por la muerte de Diego Maradona pero de forma sorpresiva suspendieron su declaración y se postergó para el próximo martes.

Según informaron en DDM (América) la declaración de la ex pareja del futbolista se habría pasado para el martes a las 9 de la mañana debido a falta tiempo en la jornada de hoy.

Al mismo tiempo, en el programa mostraron un móvil desde el tribunal donde se veía a la mamá de Dieguito Fernando saliendo del lugar y sin dar declaraciones ante los medios que la esperaban.

“Hubo problema interno en la fiscalía y me dijeron a Verónica que se retire porque estaba declarando Rita (hermana de Diego) e iban a tardar mucho tiempo. No iban a llegar con el horario estipulado”, detalló el periodista Guido Záffora.

Por otro lado, el movilero que estaba allí presente agregó: “Estuvo 10 minutos y ni entró a la sala, el tope de hoy era 17:30 y no iban a dar los tiempo. Llegó, se lo notificaron y le pidieron disculpas”.