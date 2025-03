Reapareció Giselle Rímolo: otro rostro, enamorada y con nuevo emprendimiento

La periodista Karina Iavícoli precisó cuál es la situación legal actual de la falsa médica: "A partir del 2021 le empezaron a dar salidas transitorias. Podía pasar 48 horas en su casa y luego tenía que regresar. Eso fue así hasta que finalmente cumplió su condena. Hoy no le debe nada a la Justicia".

La panelista acotó que Giselle usa otro nombre y el apellido de su ex marido, Juan Gaineddu. "Mónica Gaineddu rehízo su vida con un ex amigo de su hermano fallecido, Fabián Rímolo, que siempre fue su mano derecha. Es su pareja. Pasan algunos días en la casa de él y otros en la de ella", detalló.

Karina Iavícoli reveló también que Giselle vive de ventas que hace por Internet. "Ya no tiene un centro de estética. Vende productos de cosmética. Es revendedora", agregó.

Al finalizar, la panelista señaló que Giselle no es querida por sus vecinos. "Los vecinos no están contentos de tenerla en el barrio porque fue un personaje mediático que hizo mucho daño", cerró.

Embed

El drama de Giselle Rímolo luego de recuperar su libertad tras 9 años presa: cambió el nombre y por qué podría volver a la cárcel

Giselle Rímolo recuperó su libertad tras 9 años presa por ejercer ilegalmente la medicina y por homicidio culposo. La mujer, que supo ser muy mediática y pareja de Silvio Soldán, cambió su nombre y aseguran que está trabajando de nuevo en centros de estética.

Giselle cayó presa por una cámara oculta realizada por Telenoche, luego de investigar que ejercía la medicina de forma ilegal entre los años 1990 hasta que en 2001.

Rímolo decía que era: “Doctora en psicología, doctora en homeopatía, homeópata, licenciada en terapias alternativas, terapeuta floral, digitopunturista, irióloga. Y me faltan dos más que no me acuerdo”, y tenía su consultorio en el barrio de Belgrano.

Hoy, libre, cambió su nombre a Mónica Gaineddu, el apellido de su marido y su primer nombre, pero aseguran que la ex mediática está en la ruina.

“Cuando salió de prisión, un amigo le pagó un hotel en Palermo porque ella no tenía donde quedarse”, contaron en el ciclo Es por ahí.

Además, en ese programa contaron que estaría trabajando en un centro estético, si se demuestra que está ejerciendo la medicina nuevamente, podría volver a la cárcel.