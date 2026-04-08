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El ninguneo de Nicole Neumann al llanto de Fabián Cubero en plena polémica por Allegra: "Tiene que..."

Nicole Neumann rompió el silencio en un momento especialmente delicado: la internación de su hija Allegra. En medio de la preocupación lógica por su salud, la situación también volvió a tensar su vínculo con Fabián Cubero.

8 abr 2026, 18:15
El picante palito de Nicole Neumann a Fabián Cubero en plena internación de su hija Allegra: Tiene que...
El picante palito de Nicole Neumann a Fabián Cubero en plena internación de su hija Allegra: Tiene que...

El picante palito de Nicole Neumann a Fabián Cubero en plena internación de su hija Allegra: "Tiene que..."

Nicole Neumann volvió a referirse al conflicto con Fabián Cubero, esta vez en medio de la preocupación por la internación de Allegra y el revuelo que se generó en las últimas horas a partir de un posteo en redes sociales.

Un nuevo capítulo vuelve a enfrentar a la expareja, que desde su separación nunca logró sostener una tregua duradera. A lo largo de los años, los cruces entre se repitieron en distintos contextos, muchas veces impulsados por diferencias en la crianza de sus hijas y por situaciones que, inevitablemente, terminan tomando estado público.

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"Me parte el alma que sean ellas las que tengan que padecer esto, cuando tienen que estar afuera. No se entiende la saña, es agotador, no tiene sentido. Ella habrá querido decir lo que dijo, no quiero darle vueltas ni que esté adentro de este circo", lamentó la situación de que Allegra se encuentre en el medio.

Sobre la declaración de Fabián y su llanto, fue contundente: "No me interesa nada".

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Cómo reaccionó Fabián Cubero al conflicto con Nicole Neumann

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a escalar en las últimas horas, sumando un nuevo episodio atravesado por tensión, pases de factura y declaraciones que no pasaron desapercibidas. En esta oportunidad, el exfutbolista decidió hablar públicamente en A la Tarde (América TV), luego de la repercusión que generó un posteo de su hija Allegra.

El origen de esta nueva disputa se vincula con los dichos de la modelo, quien apuntó contra Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, por supuestos destratos hacia sus hijas. Frente a esto, el exdefensor no esquivó la polémica y salió a respaldar con firmeza a Viciconte, dejando en claro su postura.

"No me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, me lastima que hablen mal de la madre de mi hijo. Ella siempre se puso al hombro a la familia, acompaña, siempre está presente con mis hijas. Cualquier cosa la culpa es ella, que maltrata, que es mala persona", expresó, visiblemente afectado.

En esa misma línea, dejó ver su cansancio ante una situación que, según remarcó, se repite desde hace tiempo: " La realidad es que hace ocho años que estamos, siempre cae ella en la volteada. Me molesta, estoy cansado".

Lejos de poner paños fríos, el exjugador fue aún más directo al referirse al conflicto con su expareja: "Repito, Mica es la madre de mi hijo, me cansó la situación".

Además, también hizo mención a los chats que trascendieron públicamente, que habrían sido enviados por Neumann a Yanina Latorre, y puso en duda cómo se presentaron: "Se muestran nada más los mensajes buenos, pero no los agresivos que hay contra mí y Mica".

Por último, cerró con una frase contundente que refleja su postura frente a la polémica: "Hay hipocresía en el medio".

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