El ninguneo de Nicole Neumann al llanto de Fabián Cubero en plena polémica por Allegra: "Tiene que..."

Sobre la declaración de Fabián y su llanto, fue contundente: "No me interesa nada".

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Cómo reaccionó Fabián Cubero al conflicto con Nicole Neumann

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a escalar en las últimas horas, sumando un nuevo episodio atravesado por tensión, pases de factura y declaraciones que no pasaron desapercibidas. En esta oportunidad, el exfutbolista decidió hablar públicamente en A la Tarde (América TV), luego de la repercusión que generó un posteo de su hija Allegra.

El origen de esta nueva disputa se vincula con los dichos de la modelo, quien apuntó contra Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, por supuestos destratos hacia sus hijas. Frente a esto, el exdefensor no esquivó la polémica y salió a respaldar con firmeza a Viciconte, dejando en claro su postura.

"No me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, me lastima que hablen mal de la madre de mi hijo. Ella siempre se puso al hombro a la familia, acompaña, siempre está presente con mis hijas. Cualquier cosa la culpa es ella, que maltrata, que es mala persona", expresó, visiblemente afectado.

En esa misma línea, dejó ver su cansancio ante una situación que, según remarcó, se repite desde hace tiempo: " La realidad es que hace ocho años que estamos, siempre cae ella en la volteada. Me molesta, estoy cansado".

Lejos de poner paños fríos, el exjugador fue aún más directo al referirse al conflicto con su expareja: "Repito, Mica es la madre de mi hijo, me cansó la situación".

Además, también hizo mención a los chats que trascendieron públicamente, que habrían sido enviados por Neumann a Yanina Latorre, y puso en duda cómo se presentaron: "Se muestran nada más los mensajes buenos, pero no los agresivos que hay contra mí y Mica".

Por último, cerró con una frase contundente que refleja su postura frente a la polémica: "Hay hipocresía en el medio".