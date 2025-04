Salió a la luz una terrible teoría sobre la separación de Loly Antoniale y Jorge Rial

En febrero, Ángel de Brito contó en su programa de Bondi Live que en el momento de la ruptura, el entonces conductor de Intrusos llamó a Marcelo Tinelli para pedirle que la echaran del Bailando, pero eso no sucedió.

“Yo la vi cambiar, lamentablemente. No conmigo, pero fue despectiva con otra gente por el poder que sentía al ser la novia de Rial, pero eso después le jugó en contra. Loly vino a LAM y contó la separación, pero fue la última vez que la vimos con vida”, detalló el periodista.

Segundos después, fue tajante: “A partir de ahí nunca más habló. ¿Es miedo? ¿O es un acuerdo económico para desaparecer? La Niña Loly empezó su carrera diciendo que moría y hacía cualquier cosa con tal de ser famosa, y una persona que ama este medio no desaparece así”.

Lo cierto es que la preocupación sobre su paradero continúa, y la familia tampoco habló del tema hasta el momento.

Jorge Rial Loly.png

El valioso rol de la Niña Loly en la vida de Morena Rial a diez años de la separación de Jorge

Morena Rial se encuentra detenida en una comisaría de San Isidro acusada de participar junto a otras personas del robo a una vivienda en Villa Adelina ocurrido a mediados de enero.

Lo cierto es que en este difícil momento que atraviesa y tras pasar su cumpleaños 26 el fin de semana tras las rejas, se conoció cuál fue el importante sostén que fue La Niña Loly para ella en la época en que estuvo en pareja con Jorge Rial, quien se había separado por aquel entonces de Silvia D’auro.

La cordobesa y el periodista estuvieron juntos dos años y se separaron en 2014. En el ciclo Mañanísima, El Trece, recordaron aquel vínculo del conductor y la importancia que tuvo Mariana Antoniale para las hijas de Jorge Rial.

“La Niña Loly la cuidaba mucho, la quería mucho a Morena”, afirmó Carmen Barbieri. A lo que Lucas Bertero dio un dato que guardó durante mucho tiempo y contó ante la detención de la hija del conductor.

"Sí, y te voy a decir una frase, una información que nunca dije pero creo que llegó el momento de decirlo", adelantó el periodista.

“En su momento una persona muy allegada a Rial, hablando cuando Jorge se separó de la Niña Loly, que fue un gran amor para el periodista y me atrevo a decir uno de los amores más fuertes que tuvo y estuvo enamorado, alguien muy cercano a él me dijo: ‘Jorge no perdió una novia ni una esposa, perdió una niñera’”, recordó.

Y agregó: “Mariana se ocupaba mucho, las adoraba(a Morena y Rocío) y estaban yendo por un camino sano de la adolescencia, con una chica que las contenía, las acompañaba, que las llevaba a eventos y al teatro”.