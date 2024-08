Samanta de Bake Off fulminó a Wanda Nara y le bajó el pulgar como conductora

Embed

La chica cuestionó el profesionalismo de Wanda para la conducción, una tarea que ha desempeñado en otros proyectos. "Tiene unos vacíos, como baches... no me gusta. Para mí, Bake Off es Paula", afirmó.

Sami, como era llamada durante la competencia de pastelería, siguió letal con la botinera: "Es que no es conductora, no se por qué la ponen en todos lados".

"Wanda es la esposa de Icardi, todo bien divino. Hace unos negocios barbaros, está como modelo, ya la meten en cocina y para mi no da. Menos como cantante", agregó.

La ex Bake Off consideró que en Telefe "se enamoran" de una figura y no la sueltan. "Para mí se enamoran de un personaje y lo meten en todo. Como con Santi Del Moro, hasta en la sopa", remató.

Bake Off Famosos con Wanda Nara: quiénes son los 15 participantes confirmados

Muy pronto Bake Off regresará a la pantalla de Telefe en su versión Famosos y con la conducción de Wanda Nara. Y ahora se filtró el listado con todos los participantes.

Luego de que se revelara que los responsables del canal decidieron desplazar a la conductora titular, Paula Chaves, por Wanda ante la imposibilidad de hacer una nueva edición de MasterChef, se supo que el reality comenzaría a mediados de septiembre.

Wanda ya comenzó con las grabaciones hace algunos días tras volver de vacacionar con sus hijos y también se supo que el jurado estará conformado por tres profesionales de lujo, como lo son Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

El periodista Agus Rey contó que los quince participantes serán: Karina Jelinek, Callejero Fino, Mariano Iudica, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Cande Molfese, Damián de Santo, Cami Homs, Eliana Guercio, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Vero Lozano, Nacho Elizalde y Andrea del Boca.