Santi Maratea reveló que fue abusado y dio desgarradores detalles

"Hace como un año me pasó una situación con un amigo mío de la infancia, que tengo desde los 14 años, un amigo de la vida. Me pasó que nos habíamos ido de joda, vinimos después a dormir a mi casa, lo más normal de amigos de más de 15 años", relató Santi Maratea en un video que compartió en Instagram con sus más de tres millones de seguidores.

"Me despierto en la mitad de la noche con el guacho arriba mío besándome para no ser muy explícito sin que me bajen este video. Cuando me quise dar cuenta de esta situación básicamente ya había terminado, no sé si me estoy haciendo entender, si me explico, fue rarísimo", continuó con crudeza.

Santi Maratea explicó luego cómo fue el reencuentro con esa persona tras lo sucedido: "A las dos semanas me junté con este amigo a hablar... Cuando me junté a hablar fue peor que lo que pasó, nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”.

“Sé que la mayoría de los hombres canalizan como el ort... su sexualidad, no trabajan sobre sus sombras", reflexionó el popular joven de 32 años.

Y cerró su dramático relato: “Yo no nací en una cajita de cristal, entiendo que el mundo está cag... a palos. El 99% de las personas tienen la cabeza hecha mier... y ese 1% restante, la pasa como el ort... por vivir en un mundo tan hostil como este”.

El tristísimo anuncio de Santi Maratea: "Estoy asustado"

Tras luchar intensamente contra un cáncer de pulmón durante un año, murió Rafael, el papá de Santi Maratea. Si bien el fallecimiento ocurrió hace dos semanas, el famoso influencer atravesó los primeros días en la mayor de las privacidades y recién este martes abrió su corazón para compartir su dolor con sus casi 3,5 millones de seguidores.

"Tengo una noticia bastante triste para compartirles: hace dos semanas de que se murió mi viejo. Mi papá falleció de cáncer de pulmón y la enfermedad lo terminó matando. Algunos sabrán que hace 5 años se murió mi mamá también, esto hace que ahora no tenga ni mamá ni papá", fueron las primeras palabras de Santi con mate en mano y los ojos vidriosos todavía sin poder controlar del todo sus emociones.

En los más de 10 minutos en los que hizo catarsis, confesó: "Estoy asustado por ahí, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. No soy partidario de hacerme la víctima y preguntarme '¿por qué todos me traicionan?' Pero sí me ha pasado que me han traicionado muchas veces y personas que me querían mucho...".

En tanto, sorpresivamente el influencer usó como ejemplo una situación de abuso que vivió con un amigo "de toda la vida". Allí detalló el episodio cuando tras una salida fueron a su casa y se quedó a dormir. Y en medio de la noche se despertó con él encima suyo. "Intenté reunirme para charlarlo pero fue peor", explicó con dolor.

Además, Santi Maratea relató otras situaciones de traición que vivió en primera persona y aseguró que sus padres eran su remanso. "Las dos únicas personas que yo sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos. Ellos eran mi lugar seguro pero ahora ya no están, quizás por eso me siento tan solo. Tengo un gran vacío en el pecho", expresó.

Por último, Maratea concluyó emocionado, contando cómo seguirá su vida de ahora en más. "Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma. No espero nada en particular, lo hago porque realmente me hace bien y seguiré con eso", cerró.