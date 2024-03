Santiago Artemis sufrió un brutal ataque homofóbico: "Había un charco de sangre"

"A parte a mí me daba vergüenza contarlo, pero sé en mi corazón que explico esto para que ustedes puedan comprender mis ausencias en redes estos días o sus preocupaciones si las tuvieran. Gracias a las enfermeras, a todo el equipo de la policía y el SAME que me convencieron para que fuera (por miedo a que alguien me vea, qué estupidez). Che, gracias a todos por el amor. No imaginé tanta buena onda. O sea, la gente me habla siempre, pero no me dan las manos para responder. Los amo. Real", agregó.

Santiago Artemis ataque

Por otro lado, horas después relató cómo fue el ataque y contó: "Fui a buscar comida a uno de mis restaurantes favoritos de la zona. Estaba de chupín y remera. Lo explico porque si bien, ni yo ni nadie merece ser violentado por cómo te vestís, no estaba vestido en modo Artemis, estaba en modo nada. Cuando llego a un lugar me empezaron a insultar dos chicos y eran totalmente palabras de referencia gay. Pero no les di bola y creo que eso hizo que uno me persiguiera".

"Antes de entrar al restaurante siento algo en la pierna, pero pensé que era un pellizcón. Cuando me senté una pareja de turistas norteamericanos de 70 u 80 años me dicen si yo estaba bien, les digo que sí y me dijeron que estaba sangrando. Había un charco de sangre tan grande que si la foto la muestro acá me rajan de Instagram", siguió.

Además, explicó que permanece en reposo y que retomará sus actividades laborales la semana siguiente por las heridas que sufrió. "Me llevaron en una ambulancia y me tuvieron que coser porque me cortaron en una pierna. Si soy honesto, el robo de celular que me hicieron en 2022 y esto, siempre tiene que ver con lo mismo. Cierta sensación de abuso porque sos gay. Fue muy shockeante pasar por todo eso de las ambulancias, los gritos", cerró.

Embed

Premios Martín Fierro 2023: el excéntrico look de Santiago Artemis inspirado en David Bowie

La alfombra roja los premios Martín Fierro 2023 ya comenzó y las estrellas están deslumbrando con sus looks. Santiago Artemis, como de costumbre, dio que hablar con su outfit inspirado en David Bowie.

"The Ziggy Stardust moment", comentó el diseñado de indumentaria en las redes de Telefe. Ziggy Stardust es la canción que escribió el músico británico para su disco de 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Artemis lució un traje colorado con camisa y corbata negra. En las solapas del blazer lleva unos relámpagos con lentejuelas rojas. También completó su look con una peluca que emula a Bowie y unos aros super cancheros negros.