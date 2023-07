Se filtró uno de los llamativos ganadores de los premios Martín Fierro 2023: "Merecido"

Horas después, el periodista prometió dar los nombres por adelantado de los ganadores, contó uno y dio pistas sobre otra.

“Merecido el premio que va a ganar mañana Eugenio Gorkin en los Martin Fierro. Está ternado como director de no ficción. Y será mañana quien dirigirá la transmisión”, anunció Rial, causando revuelo.

“Por lo tanto harán un corte de 20 minutos y ahí se traslada al escenario. Un gran tipo. Felicitaciones por adelantado. Después voy a dar más premiados. Bah, si quieren”, contó, siempre polémico.

Jorge Rial

Polémica por el lugar de Wanda Nara en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023

Este año, Wanda Nara va a ser una de las figuras estelares de la gala de los Premios Martín Fierro 2022. La conductora de MasterChef va a tener un lugar destacado en la ceremonia, que organiza APTRA.

En A la tarde (América TV) confirmaron que la botinera irá con su pareja, Mauro Icardi, al evento y sus hijos. Por esa razón, la mediática tendrá una mesa exclusiva para ella y su familia.

Esto desató un debate en el panel del programa. "¿Cómo consiguieron tantas entradas?", le dijo Karina Mazzocco a Luis Ventura, presidente de APTRA.

"No había lugar ni para el novio de Nati, ni para mi novio. ¿Cómo puede ser?", insistió la conductora. "No lo puedo responder", exclamó el periodista, sorprendido con el reclamo, y agregó: "El país no puede entrar en un salón de 500".

Cora Debarbieri se indignó y también se sumó a la protesta. "Es indignante. Puede ser que Susana tenga una mesa, que Mirtha también, ¿pero Wanda Nara?", manifestó, furiosa.