Santiago del Moro anunció la vuelta del Golden Ticket: quién ingresará a Gran Hermano

Y detalló: “Por ahí es alguien de las redes, por ahí es alguien famoso, por ahí es alguien de otro país. Aún no está definido, chicos, o sí, no sé, ya se van a enterar. Esto es power, chicos”.

Después de que el conductor se despidiera, los participantes comenzaron a fantasear con el nuevo ingreso a la casa más famosa del país. “Mirá si es Anto Pane”, lanzó Juliana 'Furia' Scaglione ilusionada.

Gran Hermano: se conocieron detalles del pasado oscuro de Emma Vich

Semanas atrás, Nico Suárez, el novio de Emma Vich de Gran Hermano, estuvo en una entrevista con Martín Cirio, más conocido como La Faraona, que se vio en el canal de YouTube del influencer.

En un momento de la charla, el joven habló de la descontrolada adicción del jugador con el cigarrillo, su punto débil en el reality. "Si se queda sin puchos a la 1 de la mañana, que no hay nada, va a buscar un kiosco para comprar esos puchos de mierd...", contó.

Nico reveló que su marido no puede irse a dormir sin fumar. "Sin el pucho no se puede ir a dormir. Son dos secas y deja todo el pucho prendido. No lo puede evitar. Después de eso, se duerme como un bebé", relató.

El novio del jugador no ocultó su preocupación porque Emma empezó a fumar más desde que entró en el reality. "Es horrible. Espero que cambie. En la casa está fumando tres atados por semana y él fuma un atado y medio por día", señaló.

Lo más fuerte de la conversación se dio cuando La Faraona le preguntó a Nico la adicción de Emma con el cigarrillo comenzó cuando decidió tratar su problema con las drogas. "Sí, fue como que reemplazó una cosa por otra", explicó.