Santiago del Moro compartió tiernas fotos de Catalina, su hija de 13 años que es modelo

catalina, la hija de santiago del moro.jpg

Del Moro tiene tres hijas: Catalina, Amanda y Santa. Las tuvo con su mujer María José Sánchez, con quien está en pareja desde la adolescencia. Se conocieron en su pueblo natal, Tres Algarrobos, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

"Una de las mujeres de mi vida, @catadelmoro. Te amo, hijita. ¡Gracias por enseñarme tanto!", había escrito el conductor en una publicación de Instagram el pasado 8 de marzo, en la que mostró por primera vez los primeros pasos de su primogénita en el modelaje.

catalina, hija del moro 2.jpg

aaaaaaaaa

catalina, hija de santiago del moro 3.jpg

Santiago del Moro le hizo una dura advertencia a Joel Ojeda de Gran Hermano: "No me banco..."

Joel Ojeda fue eliminado por segunda vez de la casa de Gran Hermano, Telefe, y en el Debate el azafato escuchó una contundente advertencia de Santiago del Moro, cansado de escuchar las excusas que plantean los participantes que son sacados del reality por el voto de la gente.

"Yo no me banco esta cosa... Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo", comentó firme el conductor.

Y agregó: "Pero no me banco esta cosa de “no me sacaron por tal cosa”. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra... Ahora los tienen ahí".

Embed

"Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...", continuó con su postura Santiago del Moro.

A lo que Joel Ojeda contestó acerca de su salida de la famosa casa: "Yo asumo eso. No me fui triste. Me fui muy feliz". Y el conductor le marcó: "Vos fuiste un gran jugador para la casa. No quiero que te vayas diciendo ‘me fui porque me hicieron trampa’". "No, para nada. Jamás me quejé", finalizó el último eliminado de la casa.