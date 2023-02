Santiago del Moro contó la verdad sobre la polémica salida de Alfa de Gran Hermano 2022

Embed

Sin embargo, eso no ocurrió y Alfa se dirigió directo al hotel para descansar y prepararse para una semana cargada de entrevistas.

Este lunes, en su programa radial, El Club del Moro (La 100), Santiago del Moro explicó qué fue lo que impidió recibir a Alfa, como al resto de los eliminados, en el estudio de Telefe.

“Había una manifestación del Satsaid y por eso no pudo llegar al estudio por reclamo salarial, por paritarias”, manifestó el conductor, en referencia a la protesta del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos.

“Yo pensé que era una manifestación por Alfa”, aseguró Marcela Tauro. “Lo que pasa es que fue un momento medio confuso porque yo, al menos, me enteré ahí. No sabía nada”, detalló Del Moro.

Por último, el conductor de GH mencionó que la votación se definió durante la gala. “Me parece que se definió en vivo. Había una pequeña tendencia, pero no era como otros participantes que se han ido por 60% a 40% o 70% a 30%", concluyó.

Se filtró un video del pasado de Marcos de Gran Hermano 2022

En las últimas horas en las redes sociales se volvió viral un video inédito del pasado de Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022. En la grabación, el salteño aparece en su escuela secundaria, practicando un pasito de baile.

Obviamente, la grabación causó sensación entre los fans del muchacho, que es uno de los favoritos para llegar a la final del exitoso reality de Telefe.

“Es el mismo pasito que hace en Gran Hermano, es el de siempre”, "El flow que maneja el primo, tiene las mismas vibras que ahora”, “Me encanta que sea súper genuino. Es adorable por donde se lo mire”, fueron algunos de los comentarios que generó el video.

En su presentación para Gran Hermano, Marcos contó que vivió un tiempo en México, donde trabajó como modelo, luego regreso a Salta y comenzó a estudiar abogacía.

“No me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo vivo para mí. Soy muy auténtico: al que le gusta, bien, y al que no, también”, afirmó, tajante, en el casting para entrar al reality.