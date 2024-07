Santiago del Moro habló de las polémicas que ocurrieron con Furia en Gran Hermano: "Es cierto..."

Luego destacó el importante impacto que tuvo esta temporada y aseguró: "Este Gran Hermano tuvo mucho carácter, tuvo un jugador para cada personalidad y todo el mundo se sentía identificado con lo que pasaba ahí adentro. Para bien o para mal, todo los días pasaron cosas, ahí está el secreto".

"A mi me encanta cuando opinan de por qué la producción tal cosa o tal otra, y a veces nos olvidamos que es un programa de televisión nada mas. La gente toma partido y forma parte de un programa como si le perteneciera, eso lo logra nada más Gran Hermano", expresó.

Pero si de jugadores y polémicas se trata, no podía faltar mencionar a Furia, quien se vio envuelta en una infinidad de escándalos y se llevó toda la atención de la temporada.

“Como jugadora me parece que su juego fue único. No ganó, es cierto, y el mejor jugador es el que apaga la luz. ¿Por qué digo esto? Porque es el que se adapta a los sube y bajas que tiene la competencia", opinó del Moro.

Y completó: "Furia ya quedó como una marca registrada y ahora está en ella ver que va a hacer con todo lo que tiene, ella le dio mucho a la casa y la casa le dio mucho a ella".

Santiago del Moro Furia

La firme respuesta de Santiago del Moro sobre la ausencia de Marcos en la final de Gran Hermano: "Es un..."

El domingo, Bautista Mascia se consagró ganador de Gran Hermano. El uruguayo obtuvo el 56,2% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó Emma Vich, que sacó el 43,8%.

Todos los jugadores que pasaron por la casa más famosa del país durante los últimos siete meses estuvieron en el piso. Incluso, en la tribuna estaban algunos de los participantes de la edición anterior.

Mucho se especuló respecto a la posibilidad de una vista de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, al estudio o la casa para un encuentro con los finalistas. Sin embargo, eso no ocurrió y el salteño prefirió ver el programa desde su casa.

En una nota con PrimiciasYa, Santiago del Moro se refirió a la ausencia del ex GH. "Lo invitamos una vez para que viniera. Pero no lo queríamos atosigar con invitaciones porque no es su perfil, no es lo que le gusta", sostuvo.

"No es lo de él estar en un programa en vivo, ni tener un ida y vuelta. No lo tomé como que fue un mal agradecido. Tengo la mejor con él y le deseo lo mejor. Está todo bien con él", agregó.

Al finalizar, Santiago destacó que Marcos es transparente y se siente cómodo manteniendo un perfil bajo. "Es un excelente tipo. Es lo que vieron. Y la gente lo premió. Marcos no ganó la final pasada, la robó", cerró.