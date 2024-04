Santiago del Moro le hizo una dura advertencia a Joel Ojeda de Gran Hermano: "No me banco..."

Y agregó: "Pero no me banco esta cosa de “no me sacaron por tal cosa”. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra... Ahora los tienen ahí".

"Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...", continuó con su postura Santiago del Moro.

A lo que Joel Ojeda contestó acerca de su salida de la famosa casa: "Yo asumo eso. No me fui triste. Me fui muy feliz". Y el conductor le marcó: "Vos fuiste un gran jugador para la casa. No quiero que te vayas diciendo ‘me fui porque me hicieron trampa’". "No, para nada. Jamás me quejé", finalizó el último eliminado de la casa.

Gran Hermano 2023: el inesperado gesto de Joel Ojeda con Emma Vich antes de ser eliminado

En la noche del lunes, Joel Ojeda y Emmanuel Vich quedaron mano a mano en la placa de Gran Hermano, Telefe. Antes de que el público decidiera eliminar por segunda vez al azafato, los participantes que supieron tener una amistad en la casa, tuvieron una charla final a solas.

Fue Joel quien tuvo el inesperado gesto de decirle a Emma de ir al jardín a fumar el último cigarrillo juntos para despedirse. En ese encuentro, ambos confesaron que hicieron campaña, uno en contra del otro, para seguir en el reality. Así fue la última charla de Joel y Emma en Gran Hermano.

Joel: -¿Vamos a fumar el último puchito juntos? Sos vos o yo.

Emma: -Nos van a retar si vamos a fumar.

Joel: -No nos van a retar. ¿A esta altura nos van a retar? Gran Hermano vamos a fumar el último pucho junto adentro de la casa.

Emma: -Funcionaron las dos campañas, la de los dos lados porque...

Joel: -¿Vos hiciste campaña?

Emma: -Sí, un poco sí.

Joel: -Sí, hiciste hijo de put...

Emma: -Obvio. Y sí. ¡Qué versus!

Joel: -Yo hice muy poquito. Me dolía decir Emmanuel al 9009. Lo habré dicho cinco veces con toda la furia.

Emma: -No importa cuántas veces. Ya está. Yo me quedo con lo bueno de la gente.

Joel: -Yo tampoco te guardo ningún rencor.