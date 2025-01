Santiago “Tato” Algorta de Gran Hermano 2024 habló de su vínculo con Rosina Beltrán y sorprendió a todos

"Rosina es una morocha hermosa", le dijo Chiara Mancuso a Santiago Algorta en una distendida charla en el jardín. "No, pero no lo decía por Rosina. No, porque me escapo hoy de la casa", dijo él entre risas.

"¿Sí? ¿Te parece muy linda? Es hermosa", dijo la joven. Y él añadió: "Su onda, su energía...". "Sí, me encantan sus vibes", remarcó Chiara Mancuso.

"Viste que con ella pasó algo parecido con lo que pasó con Luz (Tito) acá, los primeros días. La gente decía: '¿es o se hace?'. Después se confirmó que Rosina es así", destacó el uruguayo.

"Decía: 'esta piba se está haciendo la de las buenas vibras. Pero después se confirmó que Rosina es así, buena vibra'", concluyó Santiago Algorta, generando una gran repercusión en las redes por el vínculo que puede nacer una vez que esté afuera del reality.

Cabe recordar que dentro de la casa Tato se muestra en busca de conquistar a Luz Tito, la jujeña que tiene una relación abierta con un español que conoció en Irlanda, y que en su presentación se mostró predispuesta a conocer a alguien.

rosina beltran.jpg

Rosina Beltrán sigue el minuto a minuto de la nueva edición de Gran Hermano, Telefe, y reconoció estar flechada por uno de los nuevos participantes.

Se trata de Santiago Tato Algorta, a quien la joven le demostró su gran apoyo durante la última gala de eliminación, donde el participante logró salvarse tras quedar en placa.

Lo cierto es que ambos son de nacionalidad uruguaya, y parece ser que eso no es lo único que los une. “Estoy enamorada, flechada con Tato. En serio lo digo. Es muy lindo”, reconoció en el streaming de DirecTV Go.

Como si eso fuera poco, dejó claras sus intenciones de concretar un encuentro cuando Santiago ya no esté dentro del reality y de forma directa le habló. "Tato, te espero afuera", expresó.

"Me gusta porque nos podemos complementar. Yo soy una loquilla y él me bajaría a tierra”, analizó sobre lo que le llamó la atención del jugador.