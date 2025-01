Sara Stewart Brown despidió a Jorge Lanata con un hilo de recuerdos inéditos: "Tuvo mil vidas"

"Lanata tuvo mil vidas y tuve el privilegio de ser testigo de algunas de ellas. Así que voy a arrancar un hilo para ir dejando al azar, mis recortes personalísimos y desordenados, sepan disculpar la desprolijidad, son días de revolver, leerlo, mirarlo y sentirlo mucho más", continuó su ex esposa y madre de su hija Lola.

Y recordó sobre el vínculo que tuvieron: "Fuimos mil cosas, amigos, amantes, pareja, amigos, nos embarcamos en cada delirio y vivimos dramones, la vida cerca de Lanata siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina, mil veces mi maestro, a veces su enfermera, fuimos esposos, después ex, pero amigos siempre amigos y confidentes".

Sara Stewart Brown despedida jorge lanata hija lola.jpg

"Y nos puteamos, como corresponde, un millón de veces, siempre de Ud. Nos separamos dos veces, la primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero, y esa vez un día después de separarnos hizo esto", mostrando un video de su programa.

"Lanata encendiendo una estrellita para Lola en Paris año nuevo 2008. Y Lanata sobre la muerte y las estrellas en su biografía by Luis Majul", comentó Sara Stewart Brown mostrando la foto de su hija con el padre.

Sara Stewart Brown despedida jorge lanata.jpg

"Esto me lo escribió cuando finalmente encontré a Mercedes, mi mamá biológica (el me había ayudado en esa misión) no puedo creer que no se lo mostré cuando una vida después supimos que el también era adoptado. Daniela era el nombre que yo tenía en mi partida de nacimiento original", siguió marcando sobre sus momentos con el periodista.

Y profundizó: "Esta foto me encanta porque ya estaba cocinadísima nuestra separación definitiva a los pocos días que se vaya a vivir a Miami. Y así y todo felices, con proyectos propios y bancando al otro. El video es de la pelota para ejercitar la mano que improvisamos en el Italiano. Hubo varias de esas pelotas, las caritas las hizo Facu".

Sara Stewart Brown despedida jorge lanata 2.jpg

"Lo bueno cuando te separas y seguís queriendo bien es que perdes la cotidianidad que saca a flor de piel las cosas que te irritan del otro, y si además hiciste un amigo, un compañero y te entendes, podes cultivar una relación inquebrantable", remarcó la artista sobre el vínculo que los unió por siempre.

Y cerró: "Desde que me separé era una relación bastante idílica, discutíamos poco, solo teníamos dos o tres puntos en que nos sacábamos chispas, algún que otro desacuerdo sobre la educación de Lola, mi impuntualidad le daba malhumor y después estaba Twitter, sí, la última discusión picante que recuerdo fue culpa de Uds, el no entendía el rol de esta red social, la subestimaba y yo no entendía porque para mi, paradójicamente él es el espíritu más tuitero que conocí".

Sara Stewart Brown jorge lanata 2.jpg

Habló Bárbara, la niña tucumana a quien Jorge Lanata le cambió la vida: "Valiente"

Bárbara Flores, la nena tucumana que emocionó a Jorge Lanata con su historia en televisión en 2002, recordó con mucha emoción cómo esa aparición al aire cambió la vida por completo de su familia.

Hoy tiene 31 años y a raíz de aquella aparición en el programa del periodista su familia recibió una gran ayuda económica que los hizo estabilizar ya que cuando era niña la desnutrición afectaba su vida y la de millones de pequeños en el país.

En charla con Mediodía Noticias, El Trece, Bárbara se mostró conmovida por la muerte de Jorge Lanata y lo recordó de la mejor manera.

"Siento tristeza y me quedo con los mejores recuerdos. A él lo tengo como una persona maravillosa. Una persona especial, muy valiente. Gracias a él yo estoy donde estoy y mi familia también”, reconoció la tucumana.

Bárbara Flores hoy vive con sus dos hijos en casa propia y trabaja. Y contó que hace poco se contactó con Bárbara, hija de Lanata, para desearle fuerzas en el delicado estado de salud del conductor.

"Todo su entorno siguió en contacto conmigo. Hace poco tuve contacto con Bárbara, le escribí por Instagram y recordarle que yo lo tengo presente siempre y pedía que se recupere pronto. Con él directamente no hablé", explicó.

Y sobre aquella aparición en el programa del periodista, afirmó: "Cambió mi vida. Las ayudas económica nos vinieron muy bien. Hoy estamos bien con mi familia, no nos falta nada y tampoco nos sobra. Fue un antes y un después esa nota".