Roly Serrano se sinceró y contó cómo es trabajar con Nicolás Cabré en plena mudanza de Rufina a Turquía

Sus declaraciones se producen en medio de la confirmación de la mudanza de la pequeña a Turquía, hecho que volvió a colocar a Cabré en el centro de la atención mediática. Serrano, sin embargo, considera que el actor sabe separar lo personal de lo profesional y mantener la calma frente a cualquier polémica.

Roly Serrano con Karim González

Qué dijo Nicolás Cabré tras el inesperado regreso de Rufina a la Argentina

Nicolás Cabré brindó una entrevista en medio del sorpresivo regreso de su hija Rufina a la Argentina junto a sus hermanos, Magnolia y Amancio.

La pequeña había viajado a Turquía hace apenas unos días con la China Suárez y todo indicaba que permanecería allí hasta el inicio del ciclo escolar. Sin embargo, volvió antes de lo previsto. Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), los motivos habrían sido que extrañaba a su papá y quería compartir tiempo con él antes de comenzar las clases en septiembre. Fiel a su estilo conciliador, Cabré aceptó la situación y la recibió con el corazón lleno de amor.

Tras concretarse el regreso de su hija al país, el actor dialogó con Agarrate Catalina (La Once Diez) y reafirmó lo que había expresado semanas atrás, cuando se confirmó que la nena se mudaría a Estambul.

“Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”, explicó, mostrando una postura abierta y comprensiva frente a la decisión de su hija.

Además, destacó las facilidades que brinda la tecnología para mantener la comunicación a distancia: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".