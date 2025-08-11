A24.com

Roly Serrano se sinceró y contó cómo es trabajar con Nicolás Cabré en plena mudanza de Rufina a Turquía

Compartiendo elenco en la obra Yepeto, Roly Serrano habló sobre cómo Nicolás Cabré logra separar lo personal de lo profesional, mientras Rufina alterna su vida entre Turquía y Argentina.

11 ago 2025, 08:52
Roly Serrano hizo referencia a cómo se vive internamente en la obra Yepeto que Nicolás Cabré esté atravesando la mudanza de su hija Rufina a Turquía con la China Suárez.

Tras años al frente de la cámara televisiva y arriba de los escenarios, el actor emprendió su propio camino como realizador teatral de Yepeto, la obra de Roberto Cossa que inspiró la película en la que brilló con Ulises Dumont en 1999, y que es interpretado ni más ni menos que por Roly, tras recuperarse del accidente vial sufrido en marzo de 2024.

El actor de 70 años habló sobre el tema del momento en Sola en los bares (Conexión Abierta). Ante la pregunta de la conductora, Karim González, acerca de si el asunto se comentaba durante los ensayos, fue categórico: “Absolutamente". Sin embargo, aclaró que entre todos los integrantes del elenco existe un pacto tácito de discreción.

Asimismo, remarcó que el papá de Rufina está preparado mentalmente para enfrentar lo que pueda llegar a venir en los medios: “ Nico está muy maduro para manejar la presión mediática”.

Sus declaraciones se producen en medio de la confirmación de la mudanza de la pequeña a Turquía, hecho que volvió a colocar a Cabré en el centro de la atención mediática. Serrano, sin embargo, considera que el actor sabe separar lo personal de lo profesional y mantener la calma frente a cualquier polémica.

Roly Serrano con Karim González

Qué dijo Nicolás Cabré tras el inesperado regreso de Rufina a la Argentina

Nicolás Cabré brindó una entrevista en medio del sorpresivo regreso de su hija Rufina a la Argentina junto a sus hermanos, Magnolia y Amancio.

La pequeña había viajado a Turquía hace apenas unos días con la China Suárez y todo indicaba que permanecería allí hasta el inicio del ciclo escolar. Sin embargo, volvió antes de lo previsto. Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), los motivos habrían sido que extrañaba a su papá y quería compartir tiempo con él antes de comenzar las clases en septiembre. Fiel a su estilo conciliador, Cabré aceptó la situación y la recibió con el corazón lleno de amor.

Tras concretarse el regreso de su hija al país, el actor dialogó con Agarrate Catalina (La Once Diez) y reafirmó lo que había expresado semanas atrás, cuando se confirmó que la nena se mudaría a Estambul.

“Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”, explicó, mostrando una postura abierta y comprensiva frente a la decisión de su hija.

Además, destacó las facilidades que brinda la tecnología para mantener la comunicación a distancia: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".

Nicolás cabré y Rufina Cabré 1

     

 

