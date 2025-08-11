Gustavo Yankelevich y Cris Morena hablaron por primera vez tras la muerte de Mila: "Estamos..."

Embed

Cómo fue el encuentro Cris Morena y su hijo Tomás Yankelevich

Cris Morena atraviesa un momento de profundo dolor tras la trágica pérdida de su nieta Mila Yankelevich, de 7 años, quien falleció en un accidente náutico en Miami Beach. La niña murió cuando una barcaza chocó contra el velero donde viajaba junto a otros niños, y la autopsia confirmó que la causa fue un "ahogamiento accidental".

Ante la devastadora noticia, Cris viajó de urgencia a Miami para estar cerca de su hijo Tomás Yankelevich, padre de la pequeña, y acompañarlo en esta difícil situación.

Martín Salwe reveló detalles sobre el viaje de la productora teatral: “Ella viajó en primera fila, en la parte más exclusiva del avión, en business, acompañada por, por lo menos, cuatro personas. Una de ellas era Guillermo Pendino, la autoridad de Telefe. Las otras personas yo creo que eran de su círculo más íntimo”.

Y agregó sobre cómo la notó: “Yo la vi, dentro de todo, controlada y tranquila. Nadie quería molestarla. Prácticamente durmió todo el viaje, no comió la cena correspondiente, sí pidió un té por la mañana, y al despertarse bajó primera del avión, hizo el trámite en migraciones, y la esperaba ya un vehículo para juntarse con Tomás, su hijo”.

Al encontrarse, madre e hijo se fundieron en un abrazo profundo y prolongado que evidenció la unión que los sostiene en este difícil momento. Testigos que viajaron con ella destacaron su calma, aunque también notaron la gran tristeza que la embargaba tras la pérdida de su nieta Mila.