Nicolás Cabré rompió el silencio tras el abrupto regreso de Rufina a la Argentina: "Estoy..."

Nicolás Cabré se pronunció tras el inesperado regreso de su hija Rufina a la Argentina junto a sus hermanitos, Magnolia y Amancio.
Tras la vuelta de Rufina a la Argentina, Nicolás Cabré se refirió a la chance de que su hija se radique en Turquía y detalló cómo vive este momento de cambios.
La vuelta desde Turquía de la pequeña fue toda una novedad, ya que se había instalado allí hace pocos días con la China Suárez y todo indicaba que permanecería hasta el inicio del colegio. Sin embargo, nada de eso ocurrió y regresó antes de lo previsto. Los aparentes motivos: extrañaba a su papá y quería pasar tiempo con él antes de comenzar las clases en septiembre, informó Paula Varela en Intrusos (América TV). Fiel a su estilo conciliador, Nicolás aceptó la situación y la recibió con el corazón lleno de amor.
Mientras se concretó la vuelta de la pequeña al país, el actor conversó con Agarrate Catlina (La Once Diez), y volvió a enfatizar en lo dicho semanas atrás, cuando se supo que Rufina dejaría Argentina para instalarse en Estambul: “Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”.
Además, sumó en su relato las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología para comunicarse: "Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella".
Además, en la entrevista con Catalina Dlugi se refirió al romance que vive con Rocío Pardo, enamorado como nunca.“Todos los días me voy a dormir riéndome, es un placer mi relación”. Y agregó: "Es lo que siempre soñé sin animarme a soñar. Y la admiro en lo profesional por eso nos animamos a encarar cosas juntos”.
Después de pasar dos semanas adaptándose a su nueva vida en Estambul junto a su madre, la China Suárez, y su pareja, Mauro Icardi, se confirmó sorpresivamente el viernes por la tarde que Rufina Cabré regresaba a Buenos Aires desde Turquía, acompañada de sus hermanos Magnolia y Amancio Vicuña.
Paula Varela en Intrusos (América TV) detalló que los tres niños se ubicaron en la fila 8, donde Marcela Riveiro -mamá de Eugenia- se encarga de los más pequeños junto a la niñera. Según mencionó, la abuela materna viajó en la fila 2 acompañada por su pareja.
Además, Karina Iavícoli también en el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, señaló: “existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá", mientras que consideró que "no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, para que pueda ver personalmente dónde vivirá su hija.