Nicolás Cabré rompió el silencio tras el abrupto regreso de Rufina a la Argentina: "Estoy..."

Además, en la entrevista con Catalina Dlugi se refirió al romance que vive con Rocío Pardo, enamorado como nunca.“Todos los días me voy a dormir riéndome, es un placer mi relación”. Y agregó: "Es lo que siempre soñé sin animarme a soñar. Y la admiro en lo profesional por eso nos animamos a encarar cosas juntos”.

Nicolás Cabré y Rufina Cabré

Cómo fue el regreso de Rufina Cabré de Turquía junto a Amancio y Magnolia Vicuña

Después de pasar dos semanas adaptándose a su nueva vida en Estambul junto a su madre, la China Suárez, y su pareja, Mauro Icardi, se confirmó sorpresivamente el viernes por la tarde que Rufina Cabré regresaba a Buenos Aires desde Turquía, acompañada de sus hermanos Magnolia y Amancio Vicuña.

Paula Varela en Intrusos (América TV) detalló que los tres niños se ubicaron en la fila 8, donde Marcela Riveiro -mamá de Eugenia- se encarga de los más pequeños junto a la niñera. Según mencionó, la abuela materna viajó en la fila 2 acompañada por su pareja.

Además, Karina Iavícoli también en el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, señaló: “existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá", mientras que consideró que "no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, para que pueda ver personalmente dónde vivirá su hija.