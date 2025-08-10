El dolor de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano a quien despidió con fotos inéditas: "Vos y yo"

"Por siempre los hermanos! Los quiero mucho Negrita de mi alma!", "Fuerza Negra", "Abrazo gigante Negra", fueron algunos de los mensajes a puro sentmiento de los famosos que recibió la locutora en medio del total dolor.

La Negra Vernaci acompañó las sentidas palabras para su hermano con una serie de fotos de los dos juntos durante la infancia que nunca antes había mostrado para recordarlo con mucho afecto en medio de la profunda tristeza por su partida.

elizabeth vernaci despedida hermano 5

elizabeth vernaci despedida hermano 2

elizabeth vernaci despedida hermano 4

elizabeth vernaci despedida hermano 3

Quién era Nunzio Vernaci, el hermano de la Negra Vernaci

Nunzio Vernaci tenía 65 años y fue un histórico piloto de automovilismo regional, muy conocido en su ámbito deportivo, que competía a bordo de un Renault 12. Fue dos veces campeón de la Clase A y se convirtió por su destreza al volante en una figura querida y respetada dentro y fuera de las pistas.

La triste noticia de su fallecimiento fue compartida con dolor por Elizabeth Vernaci. Nunzio falleció a los 65 años, vivía en Ranchos y durante muchos años había tenido una agencia de autos, además de ser un ícono y referente del rally.

"Apasionado del deporte motor, fue dos veces campeón de la Clase A en los últimos tres años. Con su Renault 18 al límite, supo brindar espectáculo en cada carrera, convirtiéndose en un símbolo para los fanáticos del rally y, especialmente, de la marca del rombo. Su forma de manejar y su presencia dejaron una huella imborrable durante décadas", lo recordaron desde los medios locales.

El hermano de la Negra Vernaci llevaba el automovilismo en la sangre y era su verdadera pasión. "Vernaci siempre hablaba de su hermano en la radio y de hecho su hijo Vicente heredó su pasión por los autos", contó por redes una de sus oyentes radiales sobre la unión de la Negra con su hermano y ese amor por los fierros.