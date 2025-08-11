La picante teoría de Yanina Latorre sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Contratan..."

También se expusieron tuits dirigidos hacia la conductora de Bake Off Famosos, con frases como: "Más resentida no se consigue. Da lástima ya. Se nota que el plan b no funcionó y actúa por despecho"; "Me parece desagradable" y "La mina está enferma".

Al cierre del debate, Latorre profundizó su análisis: "Sabés lo que me hace pensar que son trolls. Nunca vi tanto fanatismo ni por un lado ni por el otro. Qué es lo que le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho".

Popgold coincidió y agregó: "Estos tuits tienen un sobreanálisis que al menos denota que hay un poco de información extra que no lo tiene una persona que solo consume redes".

Embed

La gran noticia que celebraron China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Luego del regreso de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña a la Argentina, China Suárez y Mauro Icardi aprovechan el momento para ajustar detalles vinculados a su mudanza definitiva a Turquía. Como ya es costumbre, comparten fragmentos de su vida cotidiana a través de sus redes sociales.

El domingo 10 de agosto, desde Argentina, ambos publicaron en Instagram una serie de imágenes que permiten ver parte de su intimidad y cómo viven en Estambul. Según contó el futbolista en la entrevista con Marley para Por el mundo (Telefe), no suelen tener muchas oportunidades para salir. "Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la actriz junto a una imagen donde se lo ve al delantero de espaldas en la pileta de su casa. Icardi, por su parte, compartió la publicación y agregó: "Te amo, mi Chinita hermosa".

La relación entre ambos continúa afianzándose con el paso del tiempo, y cada día demuestran la solidez de su vínculo. Más allá de las opiniones externas y las críticas que puedan surgir, eligen enfocarse en lo que construyen juntos, disfrutando de cada instante y dejando en claro que lo esencial es lo que sienten el uno por el otro.