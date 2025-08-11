L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y lanzó una frase demoledora sobre Wanda Nara

Embed

Luego, uno de los panelistas le consultó si siempre estuvo enamorado de Báez y aseguró que sí. Acto seguido, Estefi Berardi quiso saber si Wanda Nara fue un "pasatiempo" y él remarcó: “Olvidate que sí”.

Finalmente, el cantante se refirió al encuentro que tuvo con Wanda el último fin de semana, durante la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela. “A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro, estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá”, concluyó.

Embed

El sorprendente video de L-Gante con Tamara Báez en medio del conflicto por la cuota alimentaria

En las últimas horas, L-Gante volvió a ser el centro de atención. Apenas un día después de mostrarse junto a Wanda Nara y su hija Jamaica en la obra teatral protagonizada por su madre, Claudia Valenzuela, el referente de la cumbia 420 sorprendió al compartir un video en el que aparece junto a Tamara Báez y su pequeña.

Desde sus historias de Instagram, Elian Valenzuela escribió: "Unas ganas de volver con ella". Aunque muchos interpretaron que se refería a la presentadora de Bake Off Famosos, lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa: publicó un video en el que aparece la madre de su hija.

En el fragmento audiovisual se lo puede ver jugando con Jamaica, mientras lanza una broma sobre la actitud reservada de su ex pareja: "¿Roberta se llama esta chica?". Tamara, por su parte, evita mirar directamente a la cámara, aunque fue la propia Jamaica quien la delató sin intención al decir: "Mami".

El video generó revuelo, ya que fue difundido en medio de una disputa por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común. Además, se suma el hecho de que Tamara Báez enfrenta rumores de separación de su actual novio, Thiago, luego de eliminar todas las imágenes que compartía con él en sus redes sociales.

historia l-gante