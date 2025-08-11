Marixa Balli en alerta: amenazas, denuncia y botón antipánico

"Hoy me entregan el botón antipánico, pedido del fiscal por el grado de amenazas", detalló Marixa Balli. Y cerró ssu mensaje: "Todo por Lola, Carlos cuidate".

Antes, en un audio que le envió a Juli Argenta y se escuchó en el programa que conduce Ángel de Brito por Bondi Live, Marixa Balli explicó que se iba a hacer presente en la comisaría por las amenazas recibidas por parte de un grupo de rescatistas y luego cumplió con su acción.

"Estoy recibiendo amenazas tremendas, todas estas mujeres que no sé qué les pasa. Se lez hizo una denuncia penal y automáticamente el fiscal no quiere que ande sola por la calle y pidió botón antipánico", aseguró Marixa.

Video: Intrusos (América Tv).

marixa balli amenazada por rescatistas y con boton antipanico

El fuerte enojo de Marixa Balli por el reemplazo de Ángel de Brito en LAM

Luego del conflicto que se generó en LAM (América Tv) cuando Pepe Ochoa reemplazó a Ángel de Brito en la conducción, Marixa Balli sorprendió al hablar sin vueltas sobre el tema. Fue invitada en A la Barbarossa (Telefe) donde la ex vedette y empresaria relató cómo se dieron los hechos que generaron su fuerte enojo.

“Me molesta mucho cuando te dicen 'estás enojada', 'te veo seria'. No, a veces pasan cosas, como cuando te llaman, 15 minutos antes o una hora y diez como fue el otro día, mi gran problema en LAM, para decir 'Marixa, mirá, pasó esto, vas a tener que conducir'. Bueno, perfecto, estoy a cuatro cuadras del canal, siete menos cuarto de la noche”, comenzó.

Y continuó su descargo: “Estoy estacionando, siete menos cinco, y eso es lo que me molestó, que enseguida lo tratan de cambiar para decir 'está celosa porque otra persona termina haciendo la conducción'. No, nada de celos, porque no me va a hacer ni más popular, ni voy a ganar más plata”.

En ese sentido, explicó por qué la enojó tanto la situación: “Me dicen 'mirá Marixa, te vamos a sacar de la conducción del día de hoy porque son temas picantes'. O sea, ¿la vida de Icardi es picante? Venimos hace diez millones de años hablando de este tema. Después el tema de que se había separado Nico Vázquez. Antes de decirme que no iba a reemplazar a de Brito me dicen: 'No te pongas mal, no lo tomes a mal...'. Que te digan eso es decirte 'esta tarada descerebrada no puede hilar dos palabras seguidas', que creo que no es el caso. Entonces dije 'esto es demasiado fuerte para mí’”.

Marixa Balli admitió que, desde el momento en que le avisaron que no conduciría hasta que comenzó el programa, no pudo sacarse la situación de la cabeza. “¿Cómo pueden pensar que a mí no me da el cerebro para conducir?”, se preguntó indignada. Y dejó en claro que ya no tiene interés en volver a ocupar el rol de conductora en futuras ausencias de Ángel de Brito. “Yo no necesito más esto, me quedo como panelista, pero no cuenten conmigo cuando pase algo para la conducción”, concluyó furiosa.